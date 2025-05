Rösslemann und Maibaum – da ist was im Busch. Und natürlich kann man den Dreh zur Fasnet in Rottweil ausnahmsweise auch unterjährig zeigen.

„’S goht dagega“, heißt es in den Hochburgen der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht seit Aschermittwoch. Und gerne verkürzt man die Wartezeit auf das nächste Hochfest durch kleine Aufmerksamkeiten, wenn sich denn ein Anlass bietet.

Der 1. Mai ist zumindest formal so ein Datum. Die Frage ist in diesem Fall allerdings, welches Ereignis sich ankündigt: In Rottweil war das Maibäumchen eines „Rösslemanns“ eben nicht mit bunten Girlanden oder Schleifchen geschmückt, sondern liebevoll mit Gänsefedern garniert.

Lesen Sie auch

An Fasnetsmontag und -dienstag tragen die Rottweiler „Rössle“ solche bekanntermaßen als Kopfputz – doch nicht lange, denn die Rössle-Treiber versuchen, mit gezielten Peitschenstreichen dem Rössle die Feder vom Kopf zu schlagen.

Dennoch: Als Zeichen der Zuneigung ist so eine Installation gar nicht hoch genug einzuschätzen.