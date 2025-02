Lukáš Breuninger gewinnt beim Automobilclub Tuttlingen die Rennserie zur Clubmeisterschaft 2024 in der Rookie-Klasse und startet in diesem Jahr bei der baden-württembergischen Rennserie.

Erst vor gut einem Jahr hat Lukáš Breuninger mit dem Kartsport begonnen, nachdem er damals krankheitsbedingt mit dem Eishockeysport pausieren musste.

Seitdem hat sich der zehnjährige Schüler des Droste-Hülshoff-Gymnasiums durch Training und Leidenschaft kontinuierlich verbessert, so dass er am Ende der Saison 2024 sogar die Hallenkartmeisterschaft des Automobilclubs Tuttlingen in der Rookie-Klasse für sich entscheiden konnte.

Seine Trainer Andy Merz und Edgar Kunz attestieren dem jungen Rennfahrer viel Talent und Fleiß, und deshalb verbringt Lukas auch so viel Zeit wie möglich im Rennkart, vor allem auf seiner Heimstrecke, der „IndyKart“-Bahn in Rottweil.

„Pures Adrenalin“

„Kartfahren auf der Bahn macht Spaß und ist pures Adrenalin“, sagt der Zehnjährige grinsend. Vorbilder im Motorsport gibt es für Lukáš genug, wie etwa den Rottweiler Lion Düker, der ihm bereits wertvolle Tipps geben konnte, oder natürlich Lando Norris in der Formel 1.

Für dieses Jahr haben seine Trainer ihn für die überregionale Rennserie Schwarzwald-Cup angemeldet, wo sich Lukas dann in der nächsthöheren Renn-Klasse A bewähren soll. Aber der Rookie bleibt bescheiden: „Ich möchte mich einfach immer weiter verbessern und mit den älteren Rennfahreren mithalten und um den Sieg kämpfen.“

Seine Eltern unterstützen ihn bei seinem Hobby mit viel Energie, aber schließlich spielt der junge Rottweiler inzwischen auch wieder bei der U11-Mannschaft der „Wild Wings Future“ Eishockey, und etwas Zeit für die Schule sollte ja auch noch übrig bleiben.