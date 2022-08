1 Klaus Buchmann ist tot. Foto: Buchmann

Der Mitbegründer des Rottweiler Jazzfestivals Klaus Buchmann ist im Alter von 55 Jahren gestorben.















Rottweil - Er war Mitbegründer des Rottweiler Jazzfestivals, Mitentwickler von "Jazz in Town" und besuchte die Veranstaltung alljährlich, obwohl er bereits seit vielen Jahren in Biberach lebte. Nun ist Klaus Buchmann im Alter von nur 55 Jahren an den Folgen seiner schweren Erkrankung gestorben.

"Wir sind schockiert und sehr traurig. Klaus Buchmann war ein jahrzehntelanger, treuer und ein von allen sehr gerne gesehener und geschätzter Jazzfest-Besucher – bis zuletzt im Herbst 2021. Die Rückschläge in seiner Krankheit haben einen Besuch zum Jazzfest 2022 leider nicht mehr zugelassen", schreibt das Jazzfestteam. Vertreter des Jazzfest-Vereins haben in Biberach an der Trauerfeier teilgenommen.

Aufgewachsen in Göllsdorf

Buchmann wurde am 20. November 1966 in Rottweil geboren, wuchs in Göllsdorf auf, wo er in seiner Jugend unter anderem aktiver und erfolgreicher Handballer war. Sein Abitur machte er am Leibniz-Gymnasium und studierte dann Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen.

Beschäftigt war er zu dieser Zeit bei der Firma Marquardt. In dieser Zeit entdeckte er auch seine Leidenschaft für die Kultur. In den Jahren 1984 bis 1991 war er im Stadtjugendring aktiv, davon vier Jahre im Vorstand. Außerdem zählte er ab 1988 zu den Mitinitiatoren des Jazzfests Rottweil und von "Jazz in town".

Mit dem Herzen in Rottweil

Das Rottweiler Jazzfest, das seinerzeit noch in den Kinderschuhen steckte, wurde anfangs vom Stadtjugendring, und später vom Stadtjugendring und der Musikschule veranstaltet. Bis zum Jahr 1992 war Klaus Buchmann insbesondere für die Finanzen und die Organisation der ersten fünf Jazzfeste maßgeblich verantwortlich. Trotz seiner beruflichen Tätigkeit in Biberach war er noch viele Jahre aktiv mit dabei.

Seit 1999 leitete er das Kulturamt der Stadt Biberach und setzte mit verschiedenen Veranstaltungen immer wieder auch neue Impulse. Noch bis zuletzt war Klaus Buchmann, von seiner Erkrankung bereits gezeichnet, bei Veranstaltungen dabei. Er blickte optimistisch und mit vielen Plänen in die Zukunft und freute sich bereits auf viele Veranstaltungen. Doch diese hat er nicht mehr erleben dürfen.