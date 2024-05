1 Annett Louisan taucht komplett in die Musik und den Moment ein. Foto: Bodo Schnekenburger

Annett Louisan feierte am Freitagabend ihr 20. Bühnenjubiläum und damit ihr Debütalbum „Bohème“ in der ausverkauften Alten Stallhalle – und ließ emotional ganz tief blicken.









Wie bei einem Konzert kommt man sich an diesem Freitagabend in der Alten Stallhalle aber gar nicht vor. Vielleicht, weil sich Annett Louisan auf der mit Teppichboden versehenen Bühne gleich so wohl fühlt, dass sie die Schuhe auszieht und es sich gemütlich macht. Es wirkt, als sei eine langjährige Freundin mit etwas Fusel vorbeigekommen, um aus ihrem Leben zu erzählen – von großen Gefühlen, kleinen Problemen, Fehlern und Glücksmomenten, in denen man sich wie im Rausch fühlt.