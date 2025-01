Mit Avishai Cohen, Ida Nielsen, Cosmo Klein und dem Bundesjazzorchester stehen weitere Akteure für das diesjährige Jazzfest Rottweil fest. Zusammen mit Pink Martini, Richard Galliano und der Jazzrausch Bigband verspricht das diesjährige Festival erneut hochkarätig und vielseitig zu werden.

Traditionell eröffnet die Musiknacht Jazz in Town am 30. April das Kulturevent.

Der Vorverkauf läuft. Weitere Programmpunkte sind in Planung.

Avishai Cohen gilt weltweit als einer der einflussreichsten Bassisten unserer Zeit. Seine fesselnden Kompositionen und sein virtuoses Spiel haben ihm eine treue Fangemeinde und internationales Renommee eingebracht.

Avishai Cohen

Er verfügt über einen unverwechselbaren Stil, der Elemente des Jazz, der Klassik und der Musik des Nahen Ostens miteinander verbindet. Der „Jazz-Visionär von globalem Ausmaß“ (Down Beat Magazin) erweitert die Grenzen des Jazz, erkundet neue Klangterritorien und bleibt dabei doch der Tradition, die ihn immer inspiriert hat, treu. Von der ergreifenden Schönheit klassischer Jazzstandards, bis hin zu flammenden Improvisationen in originellen Kompositionen fungiert so auch sein Brightlight-Quintett als Abbild grenzenloser Kreativität und künstlerischer Vision. Nicht allzu oft gibt es die Gelegenheit, ein so außerordentliches Weltklasse-Highlight wie am 3. Mai in Rottweil live erleben zu können.

Bujazzo

Das Bundesjazzorchester (Bujazzo) ist das junge Spitzenorchester des Jazz in Deutschland und gastiert am 6. Mai erstmals in Rottweil. In seinem Programm „Irgendwo auf der Welt...“ vertont das Bujazzo ausgewählte Musik aus den Entschädigungsakten verfolgter Musikschaffender im Nationalsozialismus der 1930er Jahre. Titel wie zum Beispiel „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „While My Lady Sleeps“, oder auch „Irgendwo auf der Welt“ werden in unsere Zeit transportiert.

Schlager aus Filmen wie „Der blaue Engel“, „Die drei von der Tankstelle“, „Ein Lied für Dich“ oder Evergreens aus dem Repertoire der Comedian Harmonists werden von einem opulenten, 25 Musiker umfassenden Klangkörper aus Bigband und Vokalensemble in maßgeschneiderten Arrangements präsentiert: als moderner Jazz, Avantgarde oder Schlager – aber immer im Sound des Bundesjazzorchesters. Künstlerischer Leiter ist Niels Klein.

Cosmo Klein Foto: Boris Breuer

Einen fulminanten Doppelpack gibt es am 9. Mai in der Alten Stallhalle. Cosmo Klein ist ein Multitalent, das besonders mit spektakulären Live-Shows überzeugt – und die sind inzwischen legendär. Gelang ihm vor über 20 Jahren schon der Durchbruch mit zwei Top 20-Hits in den deutschen Charts, wurde ihm das Korsett der deutschen Pop Industrie schnell zu eng.

Cosmo Klein

Zusammen mit seinem „Campers“-Sextett bringt er aktuell die perfekte Mischung aus Jazz- und Soul-Einflüssen gepaart mit der glitzernden Ära des Disco-Sounds auf die Bühne. Stilistisch verwurzelt bei den großen Ikonen wie Prince, Marvin Gaye, Chic, Earth, Wind & Fire und James Brown und dennoch mit einem ganz eigenen, frischen Sound.

Ida Nielsen

Knallharte Funk-Beats, Slap-Bass-Virtuosität, agiles Rapping, eingängige Pop-Hooks und jede Menge Temperament: Die unverschämt funkige und multitalentierte dänische Bassistin, Sängerin, Songwriterin und Bandleaderin Ida Nielsen begründet ihren internationalen Durchbruch als ehemaliges Mitglied in zwei Begleitbands von Prince, dessen First-Call-Bassistin sie bis zu seinem Tod 2016 war.

Längst hat sich die Ausnahmemusikerin zu einer der weltweit führenden Bassistinnen entwickelt. Nach über 25 Jahren Bühnenerfahrung liefert die von der Presse als «Slap Bass Queen» betitelte Nielsen aktuell eine wunderbar eingängige und tanzbare Mischung aus Funk, R&B, Hiphop und Neo-Soul. Wer Ida und ihre e Band einmal erlebt hat, wird ihre schweißtreibende Performance so schnell nicht vergessen.

Vorverkauf bei allen bekannten Stellen sowie www.jazzfest-rottweil.de.

Programmübersicht

Mittwoch, 30. April: Jazz in Town

Freitag, 2. Mai: Jazzrausch Bigband – Bangers Only!

Samstag, 3. Mai: Avishai Cohen Quintet – Brightlight

Dienstag, 6. Mai: BundesJazzOrchester – Irgendwo auf der Welt…

Freitag, 9. Mai: Cosmo Klein & The Campers / Ida Nielsen & The Funkbots

Samstag, 10. Mai: Richard Galliano New York Tango Trio

Samstag, 17. Mai: Pink Martini – 30th Anniversary Tour 2025.

Infos unter www.jazzfest-rottweil.de