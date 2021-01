Rottweiler Innenstadt 71-Jähriger saniert das ehemalige Ackerbürgerhaus

Alfons Bürk legt die Kassettendecke frei

Günther öffnet die Tür zur Terrasse. "Wenn man auf die Toilette wollte, musste man durch einen kleinen Gang. Draußen waren minus zehn Grad, auf der Toilette dann minus neun", erklärt er und lacht. "Mein Vater verlegte die Toiletten nach innen und baute Bäder ein." Heute werden die Räume, in denen einst das Geschäft verrichtet wurde, als Abstellkammern genutzt.­

Eine schöne Erinnerung sei die an Alfons Bürk. 1985 legte der damals junge Architekturstudent mit dem Stadtjugendring im Wohnzimmer die Kassettendecke frei. "Sie ist aus dem 17. Jahrhundert und war mehrfach mit einem cremefarbenen Ton überlackiert worden." Als Lohn gab es ein Vesper. "Das Wohnzimmer ist der tollste Raum im Haus, da kaum etwas verändert wurde", betont er mit viel Begeisterung. "Es wurde leider ein schöner Kachelofen entfernt. Es war aber ein totaler Staubfänger. Ich habe dann einige Jahre später lediglich einen neuen Boden eingebaut."

Günther König ist Rottweiler mit Leib und Seele, wie er sagt. Er gibt Stadt- und Turmführungen. Als er zwei Stockwerke höher ins Dachgeschoss geht, öffnet er eine kleine Schlupftür zu einem Bühnenraum. "Aufpassen Kopf. Glauben Sie mir, ich habe mir meinen unzählige Male angestoßen", warnt er.­ Das Haus in der Badgasse 5 ist direkt angebaut an das Haus Nummer 1. Durch ein kleines Fenster ist es direkt zu sehen, ebenso wie das alte­ Gymnasium und eine herrliche Aussicht auf den Kapellenturm. "Dieser Bühnenraum gehörte früher zum Dach des Nachbarhauses. Mit dessen Abriss und Neuaufbau wurden die Eigentumsverhältnisse neu geregelt."

Die modernen Renovierungsarbeiten des Altbaus starteten erst so richtig durch Günther König. Altersbedingt musste seine Mutter in das alte Spital. Es wurde ein Makler organisiert, um das Haus zu verkaufen.­ "Als wir auf der Fasnet unterwegs waren, sagte meine Frau zu mir: ›Ihr dürft das Haus in der Badgasse nicht verkaufen, es ist einfach zu schön‹". Der Traum des Rottweilers war es schon immer, ein altes Haus zu sanieren. "Also erfüllte ich mir diesen Traum."

Der Rentner kaufte das Gebäude im Februar 2006 von seiner Mutter ab. Den Kaufpreis verrät er nicht. "Ich sage mal so, ich habe den fünffachen Kaufpreis in das Haus investiert." Streit mit seinen drei Brüdern gab es deshalb keinen. "Alle hatten bereits Häuser und waren froh, dass es weg ist."

Im Oktober 2011 zieht das Ehepaar in das historische Haus ein. Zuvor wohnen sie in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). "Ich habe Rottweil erst schätzen gelernt und es vermisst, als ich nicht mehr dort gewohnt habe." Von 2007 bis 2014 renoviert der Pensionär das Haus. "Ich hatte Unterstützung von Handwerkern, und einen speziellen Architekten für Altbau an der Hand. Ich war auch in enger Absprache mit der Denkmalschutzbehörde in Freiburg." Von montags bis freitags lebt er in Rottweil, und pendelt über die Wochenenden zu seiner Frau nach Waiblingen.

Das Ehepaar ist seit knapp 50 Jahren verheiratet. "Diskussionen hatten wir einige", erinnert sich der 71-Jährige zurück. "Ich wollte die Balken an der Außenseite des Hauses braun. Sie grau. Heute bin ich froh, dass sie sich durchgesetzt hat." Es gab auch Meinungsverschiedenheiten, als es um die Hausfarbe ging. "Ich wollte es wieder in einem Gelbton streichen. Sie sagte dem Architekten aber: ›Mir gefällt der Gelbton nicht. Wie wäre Altrosa?‹ Von der Idee hörte ich an dem Tag zum ersten Mal. Es wurde Altrosa."

Das markante Gebäude wurde von oben nach unten saniert. In früheren Jahrhunderten waren im Erdgeschoss Stallungen für Tiere und Werkstätten. Im ersten Stockwerk hat man gewohnt, oder es war eine Wirtschaft untergebracht. "Ende des 17. Jahrhunderts wurde das zweite Obergeschoss aufgesetzt, mit einem für Rottweil einmaligen Zierfachwerk mit Kreiselementen." Im Dachgeschoss wurde damals Heu und Stroh gelagert. Mit einer Aufzugsgaube wurde das Futter transportiert, die bis heute erhalten ist.

Schmuckstück ist das historische Fachwerk

Ein Höhepunkt der Renovierungsarbeiten war, als ein Bauhistoriker das Fachwerk im Dachgeschoss des Altbaus freilegte. Es war zuvor, wie in einigen anderen Zimmern, verbaut und verkleidet. "Da direkt das Nachbarhaus anliegt, kann man das nur von innen sehen. Und von außen lediglich die Außenwand des Dachspitzes."

Das mehr als 500 Jahre alte Haus wurde komplett modernisiert. Es erhielt eine zweite Treppe. Dafür wurden Wände rausgerissen, verkleidet und isoliert, neue Räume geschaffen. "Wir haben stets darauf geachtet, alte Details zu belassen. Nur das, was nötig war, haben wir verändert" – beispielsweise die alten Balken im Haus. "Sie wurden zum größten Teil im originalen Zustand belassen." Lediglich in einem Kreativzimmer wurden sie abgeschliffen, um Höhe zu gewinnen. "Im Schlafzimmer habe ich 1,2 Tonnen Lehm-Stroh-Gemisch aus der Decke geholt. Ich hätte sie gerne behalten, aber der Raum war zu niedrig." Einige Stufen sind von Raum zu Raum eingebaut. "Da einige Zimmerböden schief waren, mussten wir das ausgleichen."

Eine weitere Besonderheit für das Ehepaar ist die Terrasse. Zur Küchensanierung gehörte der Einbau einer Türe. Die Terrasse konnte man zuvor nur über den alten Toilettenflur erreichen. "Das war ungeschickt. Die Behörde des Denkmalsschutzes war nicht begeistert." Da jedoch von außen nicht erkennbar war, ob es ein Fenster oder eine Tür ist, wurde es genehmigt.

"Wissen Sie, ein­ Denkmal das man nicht bewohnt, zerfällt – hat man mir mal gesagt." Der 71-Jährige finde es gut, dass man sich an gewisse Regeln halten müsse. "Aber wir wollen darin leben können."

Günther König ist handwerklich begabt. Er ist Elektrofeinmechaniker und studierte Maschinenbau. "Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für alte Häuser. Glücklicherweise auch ein gutes Händchen dafür." Das Projekt ist ihm gelungen: "Meiner Familie sind fast die Augen ausgefallen, als sie das Haus zum ersten Mal gesehen haben. Es ist ein ganz anderes, als das, in dem wir aufgewachsen sind."

Im Keller mit einer kleinen Wein- und Marmeladensammlung schließt er seine Führung ab. Günther und Heidi König laufen über die Türschwelle ihres Schmuckstücks und bleiben stehen. "Schön, nicht?", fragt er und lächelt dabei ein wenig stolz.