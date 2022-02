Wie wirken sich die Lieferengpässe in der IT-Branche auf einen Reparaturladen aus?

Die Lieferengpässe sorgen für teils leere Regale bei IT-Händlern. Anstatt gleich ein neues Gerät zu kaufen, könnte der Weg zu einem Reparaturladen die Alternative sein. Wir haben bei einem Inhaber nachgefragt, wie er die aktuelle Situation einschätzt.















Rottweil - Mit einem Funkeln in den Augen berichtet Fatih Günay, Inhaber des Rottweiler PC- und Handyreparaturladens I-Doc, von seiner Leidenschaft. Bereits seit mehr als 15 Jahren repariert und durchleuchtet der gebürtige Schramberger die Smartphones dieser Welt. "Ich habe mich schon immer dafür interessiert. Nach meiner Ausbildung zum IT-Systemelektroniker bei der Deutschen Telekom habe ich viel in dem Bereich gearbeitet. Der wichtigste Abschnitt waren aber die fünf Jahre, als ich in Villingen-Schwenningen zwei Werkstätten von Vodafone geleitet habe", erzählt Günay.