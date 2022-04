3 Inhaber Emrah Kapti (rechts) des Restaurants "united" und sein Mitarbeiter Mehmet Sirin trotzen den gestiegenen Lebensmittelpreisen. Foto: Kupferschmidt

Den Drehspieß, Pizza oder Dürüm: Dönerbuden servieren eine große Auswahl an Speisen. Aber die Inhaber haben mit den gestiegenen Preisen zu kämpfen. Wie schwierig sind die Zeiten aktuell? Wir haben uns in Rottweil umgehört.















Rottweil - In der Mittagspause mal schnell zum Döner – für viele ist das ein beliebtes "Ritual". Auch für Vegetarier bieten Dönerbuden mittlerweile immer eine Alternative an, zum Beispiel mit Falafel. Während man das beliebte Essen früher noch für 3,50 Euro erhalten hat, so bekommt man mittlerweile keinen Döner mehr für unter fünf Euro.