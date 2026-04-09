Rottweiler in Ellwangen: Auf der aktuellen Landesgartenschau darf gespickelt werden

Bald eröffnet die Landesgartenschau Ellwangen. Das Team der Rottweiler Landesgartenschau sah sich vorab um und nahm wertvolle Anregungen mit.
„Eine Landesgartenschau macht etwas mit den Leuten – sie bringt die gesamte Stadt zusammen. Die Vereine, die Stadtverwaltung, von jung bis alt – alles zieht an einem Strang“, berichtete Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher, der die Rottweiler Gruppe um die beiden Landesgartenschau-Geschäftsführerinnen Annette Stoll-Zeitler und Bürgermeisterin Ines Gaehn persönlich begrüßte.