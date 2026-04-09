Rottweiler in Ellwangen: Auf der aktuellen Landesgartenschau darf gespickelt werden

Bald eröffnet die Landesgartenschau Ellwangen. Das Team der Rottweiler Landesgartenschau sah sich vorab um und nahm wertvolle Anregungen mit.

„Eine Landesgartenschau macht etwas mit den Leuten – sie bringt die gesamte Stadt zusammen. Die Vereine, die Stadtverwaltung, von jung bis alt – alles zieht an einem Strang“, berichtete Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher, der die Rottweiler Gruppe um die beiden Landesgartenschau-Geschäftsführerinnen Annette Stoll-Zeitler und Bürgermeisterin Ines Gaehn persönlich begrüßte.

Die Landesgartenschau in Ellwangen, die von 24. April bis 4. Oktober stattfindet, kombiniert eine neue Parkanlage mit Spiel, Spaß, Kulinarik und Kultur. Aus dem Großparkplatz Schießwasen und den zuvor nahezu ungenutzten Auwiesen ist laut Pressemitteilung ein pittoreskes und zeitgemäßes Naherholungsgebiet entstanden. Durchzogen wird das rund 26 Hektar große Gelände von der Jagst. Der Fluss ist aufwendig renaturiert worden und fließt nun wieder in natürlichen Mäandern.

„Es ist guter Brauch, dass sich die Landesgartenschau-Städte gegenseitig besuchen und unterstützen. Wir befinden uns derzeit in der Vorbereitung des Ausstellungsprogramms. Da ist es sehr hilfreich, sich mit Kollegen auszutauschen, die zwei Jahre weiter sind“, so Bürgermeisterin Ines Gaehn und Annette Stoll-Zeitler unisono.

Innenstädte eingebunden

Ähnlich wie in Rottweil befindet sich das Gelände der Landesgartenschau in Ellwangen nahe der historischen Innenstadt und ist von der City und dem Bahnhof fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Wie in Rottweil für 2028 geplant, wird auch in Ellwangen der historische Stadtkern eingebunden. So befindet sich die Ausstellung der Floristiker, die sogenannte Blumenschau, beispielsweise im Kreuzgang der Basilika St. Vitus.

Mehr als 2000 Veranstaltungen

Flankiert wird die Landesgartenschau durch mehr als 2000 verschiedene Veranstaltungen, darunter Konzerte, Lesungen, Talkformate und vieles mehr. Gegliedert ist das Areal in drei neu gestaltete Parkanlagen. Der Brückenpark bietet urbane Atmosphäre, im Stadtpark locken zahlreiche Pavillons, die Hauptgastronomie sowie die große Heimatbühne und im Auenpark tritt der Mensch ein Stück weit in den Hintergrund und wird zum Beobachter der Naturlandschaft.

Fazit der Rottweiler Delegation: „Ein Besuch der Landesgartenschau Ellwangen lohnt sich – das ist die letzte Chance sich selbst ein Bild einer Landesgartenschau zu machen und bietet einen Vorgeschmack auf vieles, was 2028 Rottweil verzaubern wird.“

Mehr als 1000 Helfer

Mehr als 1000 Ehrenamtliche haben sich freiwillig gemeldet, um das 164 Tage lange Event zu unterstützen. Vereine, Institutionen und die Kirchen bringen sich aktiv ins Veranstaltungsgeschehen mit ein und bereichern die Gartenschau mit zahlreichen Beiträgen „Auch in Rottweil wird das Ehrenamt eine tragende Rolle spielen“, betonte Bürgermeisterin Ines Gaehn. „Wer möchte, kann sich bereits jetzt als ehrenamtlicher Helfer für die unterschiedlichen Bereiche melden. “