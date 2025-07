Der 20-Jährige aus Rottweil spielt künftig für den SGV Freiberg. In der Regionalliga Südwest geht es auch gegen seinen Ex-Verein SV Sandhausen.

Vor zehn Tagen vermeldete der SGV Freiberg die Verpflichtung von Diamant Lokaj. Der 20-Jährige aus Rottweil, der auch für die U21-Nationalmannschaft des Kosovo aufläuft, war zuvor als Probespieler getestet worden.

In der Mitteilung des Regionalligisten heißt es: „Mit Lokaj gewinnt der SGV einen Spieler, der sowohl körperlich robust als auch technisch versiert ist und das Spiel im Zentrum lenken kann. Die Verantwortlichen sehen in ihm ein großes Entwicklungspotenzial und einen Spieler, der perfekt in die Philosophie des Vereins passt, auf junge, hungrige Talente zu setzen.“

Vier Mal 3. Liga

Lokaj spielte lange im Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg, ehe er sich dem SV Sandhausen anschloss. Dort kam er auch auf vier Einsätze in der 3. Liga. In der neuen Saison trifft er mit der SGV in der Regionalliga Südwest unter anderem auf Sandhausen, den SC Freiburg II und die TSG Balingen.

Das Auftaktspiel am 2. August ist dann auch prompt gegen die Zweitvertretung der Breisgauer. Dort spielte in der vergangenen Saison mit Ruben Müller ein weiterer Akteur aus dem Kreis Rottweil. Der Oberndorfer wagte nun aber den Schritt zum SC Paderborn in die 2. Liga.