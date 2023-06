Wer eine tolle Geschäftsidee hat, der kann sich ab sofort am Rottweiler Gründungswettbewerb beteiligen. Wie dieser funktioniert und wie er Leben in die Innenstadt bringen soll, das erklären die Wettbewerbsmacher im Gespräch.

Citymanagerin Kerstin Ohnmacht und Bettina Weigl von der Abteilung Wirtschaftsförderung sind gespannt. Ihr Baby – der Rottweiler Gründungswettbewerb – geht nun an den Start. Da hoffen die beiden, ebenso wie GHV-Vorsitzender Detlev Maier und OB Christian Ruf auf viele Gründungswillige mit vor allem tollen Ideen.

„Der Wettbewerb soll einen Impuls geben“, sagt Ruf, ein zündender Funke sozusagen, der die Rottweiler Innenstadt zur attraktiven Gründungsmeile macht – Leerstände adé.

So wird man unterstützt

Dass darauf auch viele weitere hoffen, zeigt die große Zahl derer, die den Wettbewerb als Netzwerkpartner unterstützen. 21 sind es, die den Gründern mit ihrem Know-how zur Seite stehen. „43 000 Euro“, rechnet Ohnmacht die Unterstützung in harte Währung um. Mit dabei sind Rechtsanwälte, Steuerberater, Vereine, Medienunternehmen, Werbeagenturen, Business Coaches und Architekten, Einzelhändler und Handwerksbetriebe. Auch der Schwarzwälder Bote unterstützt die Gewinner des Wettbewerbs.

Das wird gefördert

In den Genuss der Förderungen kommen am Ende die besten drei Geschäftskonzepte. Wie diese aussehen sollen, haben Ohnmacht und Co bewusst offengelassen. Möglichst viele Gründungswillige sollen sich angesprochen fühlen. „Geschäftsidee trifft Möglichkeit“, zitiert Ohnmacht das Motto. Alles ist denkbar. Nur bei sogenannten Firmenketten müsse abgewogen werden. Grundsätzlich ausgeschlossen seien diese aber nicht, so Detlev Maier.

So funktioniert’s

Grundsätzlich haben die Projektpartner Stadt und GHV den Wettbewerb so niederschwellig wie möglich angesetzt. Wer eine Idee im Kopf hat, kann diese mit den Mitteln seiner Wahl ausarbeiten. Es wird kein Business-Plan oder ähnliches gefordert. Einreichen kann man seine Gründungsidee dann direkt auf der von der Rottweiler Werbeagentur Wellemachen eigens für den Wettbewerb gestalteten Homepage https://starte-in-rottweil.de. Die Bewerbungsphase läuft ab sofort bis zum 30. September. Oktober und November sind die Monate, in denen die Jury tagt und dann die Plätze eins bis drei ausgewählt werden. Ab Dezember wird’s dann ernst: Die Gewinnerideen gehen in die Umsetzung.

Das wünscht man sich

Natürlich hat die Stadt in andere Städte gelinst, die einen Gründungswettbewerb, ähnlich dem Rottweiler, erfolgreich lancierten. Zu nennen sind da Bad Reichenhall oder Freudenstadt. Mit ihnen hat Rottweil gemein, dass man sich dort eine Bereicherung des vorhandenen Branchenmixes und eine Belebung der Stadtmitte durch die Ansiedlung von Betrieben mit innovativen Ideen wünschte. Für Rottweil soll der Gründungswettbewerb aber auch Werbung sein, nach dem Motto: Wir sind ein attraktiver und gründungsfreundlicher Innovationsstandort, bei uns sind Gründer willkommen und werden unterstützt – auch nach dem Wettbewerb.

So geht’s danach weiter

„Wir hören nicht auf, wenn wir bei drei Gewinnern sind. Wir hoffen vielmehr, dass vier oder fünf oder mehr bleiben“, betont der GHV-Vorsitzende. Auch, wer die Kriterien des Wettbewerbs nicht erfülle oder außerhalb der Innenstadt seine Idee umsetzen wolle, sei in Rottweil richtig und solle einfach Wirtschaftsförderin Weigl kontaktieren, die versichert „wir haben viel Flexibilität drin“.

Dass Albstadt im benachbarten Zollernalbkreis ebenfalls einen Gründungswettbewerb ausgelobt hat, und sogar in der Bahnhofsstraße mit Plakaten dafür warb, sieht Maier gelassen. „Wer gründen will, der schaut sich um. Schaut, was zu ihm passt. Und Rottweil hat ja da auch noch die Themen Hängebrücke und Landesgartenschau“, betont er.

Umschauen werden sich die Teilnehmer des Wettbewerbs auf jeden Fall, denn wer es unter die Gewinner schafft, der braucht in der Innenstadt die passende Immobilie. Weigl erklärt hierzu: Es seien alle Eigentümer von Leerständen informiert, dass es den Gründungswettbewerb gibt. Und Ohnmacht ergänzt: „Die Ladengröße ist immer ein Thema, die muss passen.“ Dass es am Ende passt, dafür wollen Stadt und GHV sorgen. Jetzt sind aber erst einmal gute Ideen gefragt.

Ansprechpartner

Citymanagement

Kerstin Ohnmacht, Telefon 0151/52993516, E-Mail: innenstadtmanagement-rottweil@outlook.de

Wirtschaftsförderung

Bettina Weigl, Telefon 0741/49 42 39, E-Mail: bettina.weigl@rottweil.de​

Infos zum Wettbewerb https://starte-in-rottweil.de