Rottweiler Gründerwettbewerb: Der Traum vom gesunden Café-Laden mitten in der Stadt

1 Yvonne Saier freut sich riesig über ihren Sieg beim Gründerwettbewerb und kann es kaum erwarten ihre „Leckerei“ zu eröffnen. Foto: Alt

Sie ist Ernährungscoach aus Überzeugung und hat mit ihrer Geschäftsidee den Rottweiler Gründerwettbewerb gewonnen. Mit uns sprach Yvonne Saier über ihre Vision und warum ausgerechnet Rottweil dafür das richtige Pflaster ist.









„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ Das Zitat, dass da auf Yvonne Saiers Homepage aufploppt, stammt zwar nicht ihr, sondern von Albert Einstein – verschafft aber einen Eindruck, wem man da am Tisch im pinken Blazer gegenübersitzt. Und es hätte auch Motto des Rottweiler Gründerwettbewerbs sein können. Denn Veränderung, also Entwicklung ist es, auf das man in Rottweil hofft. Saier will mit ihrem Café/Laden „Leckerei“ein Teil davon sein.