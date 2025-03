Wie seit vielen Jahren findet auch diesen März wieder die Rottweiler Frauenwoche statt. Im Mittelpunkt stand der Kabarett-Abend mit Maria Vollmer am 8. März, dem Weltfrauentag, im Central-Kino.

Die Vollblut-Komödiantin fragte sich im reiferen Alter, wenn die Partys im Freundeskreis zu Kaffeekränzchen geschrumpft sind, die Kinder vom Ausziehen reden und der Gatte sich einen Bastelkeller eingerichtet hat, ob das Restprogramm ihres Lebens aus Lätzchen häkeln für die Enkel besteht.

Jetzt wird es erst interessant

Doch nein, im Gegenteil: Jetzt wird es erst richtig interessant! Wie genau, das erfuhren die Besucher, und auch, dass frau wirklich keine „Dildo-Party mit Stripper“ buchen muss, um ein wenig Spaß zu haben.

Den Auftakt der Frauenwoche machte der Weltgebetstag am vergangenen Samstag im evangelischen Gemeindehaus, der in diesem Jahr von Frauen von den Cook-Inseln gestaltet wurde.

Filmwoche nur für Frauen

Nur für Frauen ist die Filmwoche, die mit der Queerfilmnacht und dem Film „What a feeling“ am Dienstag, 11. März, um 19 Uhr im Central-Kino startet. Am Samstag, 22. März, beginnt um 9 Uhr das Kinofrühstück für Frauen, ab 10 Uhr läuft der Film „Die Fotografin“ über das Leben der Kriegsfotografin Lee Miller, die als wohl einzige Frau die Gräuel an der Front in Frankreich und in den deutschen KZ dokumentierte. „Ein kleines Stück vom Kuchen“ gibt es beim Kino-Café am Mittwoch, 26. März, ab 15 Uhr – zunächst mit Kaffee und ab 16 Uhr auf der Kino-Leinwand.

„Besonders heute, wo in Bezug auf Migration hauptsächlich abwertende, negative Schlagwörter fallen, legen wir Wert auf ein gutes Miteinander, auf eine Mischung aus Einheimischen, frisch Zugezogenen, Frauen mit Migrationshintergrund, die miteinander die kulturellen Events vorbereiten und sie gemeinsam feiern“, betonen die Veranstalterinnen.

Internationales Frauenfest in den Herbst verlegt

Hier müsse besonders das alljährlich stattfindende internationale Frauenfest im Kapuziner hervorgehoben werden, das in diesem Jahr aus Rücksichtnahme auf den Ramadan in den Herbst verlegt wird. Es wird im Rahmen der interkulturellen Wochen am 11. Oktober stattfinden.

Veranstaltet wird die Frauenwoche von den Organisationen Frauen helfen Frauen & Auswege e.V., Internationales Frauenfrühstück, Queer-Netzwerk RainboW Rottweil, Stadt Rottweil, DITIB Frauenverband Rottweil, Fachstelle für Integration und der Gruppe Internationale Frauen-Power, zu denen Frauen aus Italien, Russland, Polen, Spanien, Russland, Deutschland, Kroatien und Frankreich gehören.

Für Frauen, die Probleme haben, den Eintritt zu bezahlen, gibt es Ermäßigungen.