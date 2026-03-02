Rottweiler Feuerwehr: Stadtbrandmeister reagiert auf Kritik – „moderner Fuhrpark ist kein Luxus“

43 Menschen hat die Rottweiler Feuerwehr 2025 aus lebensbedrohlichen Lagen gerettet. Stadtbrandmeister Frank Müller richtet nun deutliche Worte an den Gemeinderat.
„Wir sind eine starke Konstante in einer bewegten Zeit.“ Mit diesem Satz fasste Frank Müller das zurückliegende Geschäftsjahr der Feuerwehr Rottweil zusammen. Bei der Hauptversammlung präsentierte der Stadtbrandmeister eine Bilanz, die von hoher Einsatzbelastung, strategischer Neuausrichtung und einem klaren Appell an die Stadt geprägt war.