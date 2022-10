3 Auch die Hose wird vom "Narren-Tüv" kritisch begutachtet. Foto: Siegmeier

Ein eigenes Narrenkleid ist ein langgehegter Wunsch von Felix Zimmer. Mittlerweile ist das Gschell samt aller "Zutaten" fertig und wartet auf den "Narren-Tüv".















Link kopiert

Rottweil - Interessante Monate liegen hinter Felix Zimmer, denn auf dem Weg zum eigenen Narrenkleid gibt es so manchen Termin zu bestreiten und manche Entscheidung zu treffen. Mittlerweile hängt das fertige Gschell am Schrank. Schuhe, Glocken, Foulards und Co. stehen im Wäschekorb daneben. Der entscheidende Tag der Zulassung kann kommen. Felix Zimmer ist aufgeregt und angespannt. "Wird alles klappen? Wird das Narrenkleid bestehen? Sind die Blicke der Narrenzünftler wirklich so streng, wie man sich so erzählt?".