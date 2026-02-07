Rottweiler Fasnet: Um die Narrentafel rankt sich so manches Geheimnis

Stephan Drobny und Holger Rabenstein waren erfolgreich auf Spurensuche und haben Interessantes entdeckt. Eine ganz besondere Fotoaktion gibt es außerdem.
In vielen Rottweiler Wohnzimmern hängt eine Replik der legendären Rottweiler Narrentafel. Zu sehen ist eine größere Narrengruppe sowie einige Zivilpersonen, die nicht verkleidet sind, vielleicht Zuschauer. Doch wo, wie und wann ist diese Tafel eigentlich entstanden? Warum sind manche Narrenfiguren doppelt abgebildet und wie und warum kam sie ins Stadtmuseum?