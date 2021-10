1 Die Filmemacherinnen lassen hinte rdie Kulissen der Rottweiler Fasnet blicken. Foto: Böller und Brot

Die Vorfreude währt nun coronabedingt schon ein ganzes Jahr – doch jetzt ist es soweit: Der Dokumentarfilm "Narren" startet am 11.11. endlich im Kino Central in Rottweil. Zur Vorpremiere am Sonntag, 7. November, ab 19.30 Uhr im Kapuziner verlost der Schwarzwälder Bote zweimal fünf Eintrittskarten.















Rottweil - An diesem Abend werden auch die Regisseurinnen und Mitwirkenden dabei sein – eine besondere Gelegenheit also, mit diesen ins Gespräch zu kommen und das Eintauchen in den Film und die Rottweiler Fasnet noch zu intensivieren. Die Stuttgarter Filmemacherinnen und Grimmepreis-Trägerinnen Sigrun Köhler und Wiltrud Baier haben die Rottweiler Fasnet drei Jahre lang mit der Kamera begleitet. Hunderte Stunden Filmmaterial sind entstanden – nicht nur vom Narrentreiben in der Stadt, sie haben auch Einblick in das Geschehen davor und danach, bei den Familien und in den Häusern bekommen. Es ist ein Film, der ganz auf die Ereignisse setzt – ohne dabei noch etwas mit Worten erklären zu müssen.

Warum nur wollen alle dabei sein beim Rottweiler Narrensprung, obwohl die Kostüme teuer, die Holzmasken unbequem und die Narren-Regeln überaus streng sind? Können Schwäbisch-Sprach-Tests und Videoüberwachung die berühmte Rottweiler Fasnacht vor dem Ansturm auswärtiger Narren retten? Narrenmeister Christoph hat da seine Zweifel. Aber auf keinen Fall dürfen Frauen sich als Pferdchen verkleiden. Mit einem humor- und liebevollen Blick entführen die Filmemacherinnen die Zuschauer hinter die Kulissen der berühmten Rottweiler Fasnet.

Alle Infos gibt es unter www.narren-film.de

Verlosung und Vorverkauf

Der Schwarzwälder Bote verlost fünf mal zwei Karten für die Vorpremiere im Kapuziner. Schicken Sie bis Freitag, 29. Oktober, 18 Uhr, eine Mail mit dem Stichwort „Narren“ an redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de und vergessen Sie nicht Ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer.

Wer kein Losglück hat aber dennoch dabei sein möchte: der Karten-Vorverkauf in Rottweil läuft bei Intersport Kirsner, Kriegsdamm 5, Elektro Wiest, Hochbrücktorstraße 5, und Lederwaren Spitznagel, Hauptstraße 24. Die Tickets kosten 10 Euro.

Wichtig: Aus Organisationsgründen gilt für die Vorpremiere im Kapuziner die 2-G-Regelung.