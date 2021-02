Rottweiler Fasnet im Corona-Jahr Larvenschnitzer sieht Entwicklung kritisch

Fasnet das ganze Jahr über

Heute ist er selbst mittendrin in der Fasnet. Und das nicht nur an den hohen Tagen. Als Larvenschnitzer ist für ihn mehr oder weniger das gesamte Jahr über Fasnet.

Das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Tradition und die Geselligkeit machen für ihn die Fasnet aus. Dennoch sieht er die Entwicklung gerade in Rottweil auch kritisch. "Der Markt ist übersättigt. Dieses Jahr ist eine riesige Chance für uns, zu überlegen, worauf es wirklich ankommt", sagt er. Es müssten nicht immer noch mehr Zuschauer sein und noch mehr Kleidle. Das höher, weiter, schneller tue der Fasnet nicht gut, ist er überzeugt. Vielmehr gehe es darum, die Fasnet traditionsbewusst zu leben, und dazu gehöre seiner Meinung nach mehr, als nur am Narrensprung teilzunehmen. "Fasnet muss man fühlen und leben", ist sein Motto.

Für ihn ist es der Dreikönigstag, "der letzte heimelige Fasnetstag, den es noch gibt. Das ist für mich Fasnet", sagt er. Auch das Fasten gehört für Mathias Aiple mit zur Tradition. "Ich kann nur jedem empfehlen, zu fasten, diese Zeit zu zelebrieren und Verzicht zu üben. Am Fasnetsdienstag muss man sich bewusst sein, was ab Mittwoch alles nicht mehr geht", so Aiple.

Die Tradition an sich zu bewahren, sei das eine, wichtig sei aber auch, dass sich eine Tradition behutsam weiterentwickele. "Es ist nur Tradition, wenn sie sich weiterentwickelt, sonst ist es Geschichte", ist er überzeugt. Vieles an der Rottweiler Fasnet sei gar nicht so alt, wie man immer denke – beispielsweise das Abstauben oder auch die Schmotzigen­gruppen. Dennoch habe sich beides mittlerweile zu einer guten Tradition entwickelt, die Mathias Aiple auch unterstützt. Seit gut zwölf Jahren ist er selbst in einer Schmotzigen­gruppe aktiv und genießt es.

"Fasnet ist ein Fest aller Generationen"

Er weiß es zu schätzen, dass seine Großeltern ihn damals an die Fasnet herangeführt haben. Doch sie waren nicht die einzigen. Da seine Mutter im "Lamm" mitgearbeitet und sein Vater sich aus der Fasnet nichts gemacht habe, hätten ihn Freunde der Familie mitgenommen. "Mit Rolf Schanz war ich Narren und mit Moni Alt habe ich 1994 mein erstes Narrenbuch gestaltet", erzählt Mathias Aiple, der mittlerweile selbst Papa einer kleinen Tochter ist. Sie behutsam an die Tradition heranzuführen, haben sich Aiple und seine Frau zum Ziel gesetzt. "Sie muss nicht mitmachen. Vergangenes Jahr waren wir mit ihr als Bajass unterwegs. Das fand sie gut", sagt er. Aber erst an Aschermittwoch habe sie dann mit dem Juzgen begonnen. "Das habe ich als Kind aber auch so gemacht", so Aiple lachend.

In diesem Jahr auf Fasnet nach alter Tradition zu verzichten, empfindet Aiple als "nicht schlimm". Es gehe darum, einen Beitrag dazu zu leisten, dass alle gesund bleiben. "Auch die Hauptcharaktere und die Älteren, die uns die Tradition weitergegeben haben, sollen die Pandemie gut und gesund überstehen, denn Fasnet ist ein Fest aller Generationen". Im nächsten Jahr dort anzuknüpfen, wo man 2020 aufgehört habe, das habe auch seinen Reiz.

Fasnet ist weit mehr als der Narrensprung und muss nicht nur auf die fünfte Jahreszeit beschränkt bleiben. Dass sie selbst das leidige Virus nicht bremsen kann, zeigt der Einblick in das Herz und die Seele Rottweiler Fasnetspersönlichkeiten. Eine kleine Serie, die Mut macht und Freude spendet – auch ohne lautes Hu hu hu auf der Gass’.