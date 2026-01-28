Rottweiler Fasnet: Bewährtes Konzept für die Fasnet wird erweitert

Während die Narren in den kommenden Tagen feiern, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen für einen sicheren Ablauf. Die Stadt Rottweil passt das bewährte Sicherheitskonzept an.
„Vergesset all die Alltagssorgen“ – so heißt es im Text des Rottweiler Narrenmarschs. Für viele ist diese Zeile Sinnbild und eine der tragenden Säulen der Fasnet. Doch während auf den Straßen, in den Lokalen und den Häusern gefeiert wird, steht für die Verantwortlichen im Hintergrund vor allem ein Thema im Fokus: die Sicherheit bei einer Großveranstaltung mit tausenden Besuchern.