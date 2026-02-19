Rottweiler Fasnet 2026: Tausende Narren prägen das Stadtbildt – die Zunft zieht Bilanz

Die Fasnet 2026 hat einmal mehr gezeigt, welchen Stellenwert das Fastnachts-Brauchtum in der Stadt und der Region Rottweil genießt.
Eine durchweg positive Bilanz zieht Narrenmeister Christoph Bechtold nach der Fasnet 2026 in der Stadt. Trotz kalter Temperaturen und immer wieder einsetzendem Regen strömten an den vergangenen Tagen Tausende Narren und Besucher in die Innenstadt. „Die Gesamtbilanz ist sehr positiv, alles hat gut geklappt und die Stimmung in der Stadt war super“, resümiert Bechtold zufrieden.