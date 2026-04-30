Rottweiler Fahrlehrer gibt Tipps: Das sind die effektivsten Tricks, um Sprit zu sparen

Der Rottweiler Fahrlehrer Marcus Schwanzer erklärt, wie kleine Verhaltensänderungen den Verbrauch senken können – da lässt sich schon vor dem Tankrabatt Geld sparen.
Ab 1. Mai soll das Tanken an der Zapfsäule billiger werden – zumindest für zwei Monate. Dann nämlich greift der vom Bundestag beschlossene Tankrabatt. Um etwa 17 Cent pro Liter wird die Steuer auf Diesel und Benzin gesenkt. Die meisten Autofahrer werden das aber wohl nicht gleich am ersten Tag spüren, denn die Energiesteuer wird nicht erst beim Tanken fällig, sondern in dem Moment, in dem der Sprit ausgeliefert wird. Und: Wie sehr letztlich der Geldbeutel des Autofahrers vom Tankrabatt profitiert, bleibt abzuwarten.