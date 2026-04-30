Rottweiler Fahrlehrer gibt Tipps: Das sind die effektivsten Tricks, um Sprit zu sparen

Der Rottweiler Fahrlehrer Marcus Schwanzer erklärt, wie kleine Verhaltensänderungen den Verbrauch senken können – da lässt sich schon vor dem Tankrabatt Geld sparen.

Ab 1. Mai soll das Tanken an der Zapfsäule billiger werden – zumindest für zwei Monate. Dann nämlich greift der vom Bundestag beschlossene Tankrabatt. Um etwa 17 Cent pro Liter wird die Steuer auf Diesel und Benzin gesenkt. Die meisten Autofahrer werden das aber wohl nicht gleich am ersten Tag spüren, denn die Energiesteuer wird nicht erst beim Tanken fällig, sondern in dem Moment, in dem der Sprit ausgeliefert wird. Und: Wie sehr letztlich der Geldbeutel des Autofahrers vom Tankrabatt profitiert, bleibt abzuwarten.

Verlässlicher ist es da, am Verbrauch zu drehen. Spritsparendes Fahren lautet das Schlagwort. Und wie das gelingen kann, darüber haben wir mit Fahrlehrer Marcus Schwanzer gesprochen, der die beiden Indrive-Fahrschulen in Rottweil und Oberndorf betreibt. Ein Tipp dürfte vor allem die Beschleunigungsfans freuen.

Er rät, sich nach dem Tanken zunächst einmal den Durchschnittsverbrauch auszurechnen und zu dokumentieren. Wer das weiß, kann nach den Spritspartipps auch erkennen, ob und wie viel Sprit er dank einer veränderten Fahrweise eingespart hat.

Vorausschauend fahren

Erster Tipp: vorausschauend fahren. Der Autofahrer sollte den Blick drei bis fünf Fahrzeuge voraus richten und den Verkehrsfluss beobachten. Wer das tut, sieht schneller, ob Bremslichter aufleuchten, und kann dann sofort den Fuß vom Gas nehmen.

Effektiv ist auch, wenn man frühzeitig wahrnimmt, ob eine Ampel auf Rot schaltet, und sein Auto ausrollen lassen kann, anstatt abbremsen zu müssen. „Hier wird die Schubabschaltung vom Fahrzeug ausgenutzt. Der Motor benötigt in diesem Moment null Kraftstoff“, so Schwanzer.

Tempomat nutzen

Überhaupt mache es Sinn, Bewegung auszunutzen. „Rollen statt abbremsen, denn immer wenn gebremst wird, wird kinetische Energie vernichtet. Versuchen Sie, die Geschwindigkeit so zu wählen, dass die Bremse so selten wie möglich gebraucht wird.“

Wer einen Tempomat hat, sollte diesen also nutzen, denn: „Der Tempomat hilft, eine gleichbleibende Geschwindigkeit zu halten, was unnötiges Beschleunigen verhindert und dadurch Kraftstoff einspart.“ Sehr effektiv sei der Tempomat auf ebenen Strecken. „Gerade auf Autobahnen ist der Geschwindigkeitsbereich zwischen 100 und 130 Stundenkilometern mit Tempomat besonders effizient. Wenn der Tempomat dann noch mit automatischem Abstandshalter ausgerüstet ist, kann das System noch effektiver arbeiten“, betont der Fahrlehrer.

Mit Schwung

Wo der Tempomat nicht sinnvoll eingesetzt werden kann oder eben keiner vorhanden ist, gelte diese spriteinsparende Empfehlung: „Früh hochschalten und spät runterschalten. Bei den meisten Pkw ist es durchaus möglich, bei etwa 2000 Umdrehungen pro Minute in den nächsthöheren Gang zu schalten.“ Hierzu solle zügig beschleunigt werden und „das Gaspedal ruhig dreiviertel vom Pedalweg durchgedrückt werden“, so der Profi-Tipp.

Bei Steigungen sollte man – wie beim Fahrradfahren – den Schwung nutzen. „Vor der Steigung leicht beschleunigen und auf den richtigen Gang achten, bergabwärts immer Schubabschaltung benutzen.“ Automatikgetriebe trügen dazu bei, Kraftstoff einzusparen und effizient zu fahren.

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Wer übrigens sein Auto als erweiterten Abstellraum nutzt, der sollte bedenken: Unnötige Last kostet Kraftstoff. Also das Fahrzeug lieber entrümpeln. Dasselbe gelte für Dachträger, Transportboxen und Co.: sehe vielleicht cool aus, erhöhe aber den Luftwiderstand. Die Folgen: höherer Spritverbrauch. „Besser abmontieren, wenn nicht mehr benötigt“, rät Schwanzer.

Spritfresser Reifendruck

Wenn das Auto ausgeräumt und der Fahrradträger abmontiert ist, sollte die Aufmerksamkeit dem Reifendruck gelten. „Am besten den Reifendruck auf die Werte für ‚volle Beladung’ erhöhen. Ein um 0,2 bis 0,5 bar erhöhter Reifendruck reduziert den Rollwiderstand erheblich und somit auch den Kraftstoffverbrauch.“

Im Eco-Modus

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Wessen Auto einen sogenannten Eco-Modus vorweist, sollte auch auf diesen setzen. Schwanzer erklärt, warum: „Durch den Eco-Modus wird das Fahrzeugsystem optimiert. Dadurch wird die Motorleistung gedrosselt, das Schaltverhalten angepasst sowie Nebenverbraucher, wie die Klimaanlage, reguliert. Gerade im Stadtverkehr und auf der Landstraße ist der Eco-Modus effektiv. Sollte allerdings maximale Leistung benötigt werden, wie beim Einfädeln auf die Autobahn oder bei Überholvorgängen, ist es sinnvoll, den Eco-Modus zu deaktivieren.“

Diese Fehler vermeiden

Wer Sprit sparen will, sollte allen voran diese zwei Fehler vermeiden. Erstens: Auskuppeln statt die Motorbremse zu nutzen, denn im Leerlauf könne kein Sprit gespart werden. Und zweitens: zaghaftes Beschleunigen. Grundsätzlich spiele aber auch die Fahrzeugwahl eine Rolle. „Je nach Einsatzzweck sollte gut überlegt sein, ob ein Fahrzeug mit Otto-, Diesel- oder Elektroantrieb die bessere Wahl ist“, sagt Schwanzer.