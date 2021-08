1 Beim Eisessen und Plaudern mit Daniela Leciejewska (rechts) lernt Redakteurin Corinne Otto allerhand über Seifen. Foto: Neß

Mit einem Stück Seife die Haare waschen? Geht das wirklich? Wir haben mit Seifenfachfrau Daniela Leciejewska in Rottweil gesprochen, warum dieser Trend immer mehr um sich greift – und was es sonst noch Kurioses in Sachen Seifen gibt. Exemplare mit Kaffee oder Haferflocken haben ganz besondere Eigenschaften.

Rottweil - Daniela Leciejewska – den Namen kennen Sie nicht? Nun, vielleicht haben Sie dank ihr aber schon beim Gang durch die Stadt geschnuppert und sich gefragt: "Was riecht denn hier so gut?" Kurz vor Beginn der Corona-Krise hat Leciejewska den Sprung gewagt und am Kriegsdamm das "Seifeneckle" eröffnet, aus dem die Düfte nur so herausströmen. Und sie hat durchgehalten.

