Als sie von der Flutkatastrophe im Ahrtal und dem Schicksal vieler Winzer hörte, war für Elke Hugger aus Rottweil schnell klar: "Da müssen wir helfen". Gemeinsam mit ihrem Mann Jochen machte sie sich auf. Bewegt schildert sie ihre Eindrücke.

Rottweil - Beschaulich ist es in den Weinbergen über der Ahr. Die Rebstöcke hängen voller Trauben. Die Lese steht in vier bis sechs Wochen an. Doch der Schein trügt. Von den Zerstörungen durch die Flutkatastrophe unten im Städtchen Ahrweiler ist dort oben in den Rebhängen zwar kaum etwas zu spüren, "doch die meisten Winzer haben nahezu alles verloren."

