1 Diese Retentionsbecken für das Oberflächenwasser wurden unterhalb des Baugebiets Spitalhöhe angelegt. Foto: Otto

Die verheerenden Hochwasser treiben auch Bürger in Rottweil weiter um: Schärfer denn je ist der Blick auf neuralgische Punkte gerichtet. In der Bürgerfragestunde im Gemeinderat am Mittwoch meldeten sich drei Bürger zu Wort, die Versäumnisse bemängelten und nach den konkreten Plänen im Katastrophenfall fragten.

Rottweil - Reinhold Fetzer aus Neufra monierte, dass das Bachbett der Starzel in diesem und im vergangenen Jahr nicht freigeräumt worden sei. "Das wurde sonst immer vor dem Dorffest gemacht, erklärte er. Die Starzel wäre in diesem Zustand "zum Überlaufen gezwungen gewesen", wenn es zu einem Starkregenereignis gekommen wäre, meinte er. OB Broß entgegnete, dass der Querschnitt des Bachs nicht zwingend jedes Jahr maximiert werden müsse. Man nehme aber den Hinweis mit, da draufzuschauen.

Vera Niedermann-Wolf wollte wissen, was die Stadt tue, um Flächen zurückzugewinnen, auf Wasser dann versickern kann. Sie bemängelte die zunehmende Versiegelung, die im Stadtgebiet oft deutlich größer ausfalle, als ihrer Ansicht nach wirklich notwendig. Niedermann-Wolf nannte als Beispiele das neue Baugebiet Brunnenäcker in Göllsdorf. Und auch im Gewerbegebiet Neufra seien riesige Höfe versiegelt, die so gar nicht gebraucht würden. Hier sei die Stadt gefordert, im Vorfeld einzugreifen. Sie sehe nicht, was die Verwaltung in dieser Hinsicht unternehme.

"Plan und Vorgehensweise" sind vorhanden

OB Broß konterte etwas spitz, dass sich Stadt und Gemeinderat sehr wohl regelmäßig mit eben diesen Themen auseinander setzen würden – was die Fragestellerin wissen könnte, wenn sie regelmäßig Sitzungen besuchen würde. Broß verwies beispielsweise auf die großen Rententionsbecken beim Neubaugebiet Spitalhöhe, die als Ausgleich für die Versiegelung geschaffen worden seien. Außerdem gebe es ein Bauverbot am Neckar. Und in Gewerbegebieten dürften Flächen nun mal versiegelt werden. Dass alles mit rechten Dingen zugeht, dafür sei durch die Einbindung der Träger öffentlicher Belange Sorge getragen. Auch bei der Reaktivierung des Neckars im Zuge der Landesgartenschau würden Überflutungsflächen geschaffen, kündigte Broß an. Antworten, die die beiden Fragesteller nicht zufriedenstellten, wie diese durchblicken ließen.

"Liegt da im Ernstfall was in der Schublade?", wollte ganz grundsätzlich Heinz Grimm von der Verwaltung mit Blick auf den Katastrophenschutz wissen. Oberbürgermeister Ralf Broß nannte keine Einzelheiten, erklärte aber, dass es "einen Plan und eine Vorgehensweise" gebe. Der Katastrophenschutz sei insgesamt beim Landratsamt angesiedelt.

Und später in der Sitzung sprach sich dann auch Anne Mokinski (SPD+FFR) vehement gegen eine weitere Versiegelung aus, weshalb sie gegen den Flächennutzungsplan stimmte. Bürgermeister Christian Ruf hielt dem entgegen, dass es eben für eine Stadt und das Gewerbe auch Entwicklungsflächen geben müsse. Der Großteil der Räte sah dies ebenso.