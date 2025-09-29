Rottweiler Begegnung: Wie „Heimat“ entwickelt wird

Die 41. Deutsch-Schweizer Literaturtage bieten auf der Rottweiler Saline ein Programm, das auch die gesellschaftspolitische Relevanz von Literatur zeigt.
Am Ende war Dinçer Güçyeter den Sekundenbruchteil schneller, den es brauchte, um zu verkünden, dass auf die Bahn Verlass sei: „Ich bekomme gerade die Mitteilung, dass mein Zug gestrichen ist.“ Elsa Koester hatte deshalb ebenfalls hastig und sichtlich erfreut nach einem Mikrofon gegriffen – aber eben den Sekundenbruchteil zu spät. Dass sie sich über einen Zugausfall freut, könnte mit der Veranstaltung zusammenhängen, zu deren Protagonisten sie und Güçyeter gehören.