Rottweiler Basketballer: Der Aufsteiger ist gut in der Oberliga angekommen
Die Rottweiler Werwölfe sind mit ihrem Saisonstart zufrieden. Foto: TSV Rottweil

Nach fast einem Drittel der Oberliga-Saison hat Aufsteiger TSV Rottweil Werewolves in sieben Spielen bereits drei Siege eingefahren.

Für Trainer Gero Neher war die Zwischenbilanz allerdings mit klarer Aussagekraft: Alle drei Siege gab es in den vier Heimspielen, auswärts dagegen bislang drei Niederlagen. Der jüngste Versuch in der Fremde Punkte zu holen gelang nicht – beim Team vamos! TSG Söflingen II gab es eine 65:78-Niederlage, nachdem zuvor der MTV Stuttgart II mit 91:85 besiegt wurde. Die Oberliga ist mit alleine vier Regionalliga-Reserven nicht einfach zu bespielen, zudem tummeln sich einige erfahrene Regionalliga-Absteiger nun in der 6. Liga. TSV Rottweil – MTV Stuttgart II 91:85 (22:16, 25:16, 19:24, 25:29). Dank einer bärenstarken ersten Halbzeit konnten die Werwölfe über eine Sechs-Punkte-Führung nach dem ersten Abschnitt bis zur 20. Minute eine 47:32-Pausenführung herauswerfen. Nach dem Seitenwechsel starteten die Landeshauptstädter allerdings eine Aufholjagd: Im dritten Viertel verkürze der MTV auf 66:56. Diese zehn Punkte verteidigten die Rottweiler im letzten Durchgang zehn Minuten lang mit eigener Offensivstärke. Alleine 54 Punkte auf beiden Seiten sorgten für einen Schlagabtausch. Letztlich sicherten sich die Rottweiler mit einem überzeugenden Auftritt einen verdienten Sieg.

 

Und dies obwohl bei 2:9-Dreiern die Stuttgarter vor allem aus der Distanz 21 Punkte mehr trafen. Beide Teams hatten eine schwache Freiwurf-Quote (48,7:47,6-Prozent). Der MTV hatt in dem starken Trio Emil Böhme (25 Punkte), sowie Erjon Panxhaj (23), Alexander Kranz (18) seine erfolgreichsten Werfer. Für den TSV Rottweil spielten: Luca Rauschenberger (29), Mirko Strugar (20), Davor Barovic (16), Patryk Schendzielarz (12), Niko Rapljenovic (11), Moritz Leichtle (2), Valentino Siino (1), Tobias Lux, Gero Neher. vamos! TSG Söflingen II - TSV Rottweil 78:65 (12:19, 26:19, 24:12, 16:15). Trotz eines guten Starts mit einer 19:12-Führung nach zehn Minuten waren die Werwölfe im Ulmer Stadtteil spätestens nach der Halbzeit zwischen der 21. und 30. Minute auf der Verliererstraße. Söflingen drehte die Partie bis zur Pause und glich nach einem 26:19 im zweiten Viertel zum 38:38-Pausenstand aus (20.). Ein klares drittes Viertel sorgte über ein 24:12 für die deutliche 62:50-Führung.

Eine Aufholjagd gelang den Neckarstädtern an der Donau nicht mehr. Während Söflingens bester Schütze Dustin Braun 23 Punkte sammelte und die Dreierbilanz ausgeglichen war (7:7), beide Teams eine ordentliche Freiwurf-Quote hatten (68,8:66,7-Prozent) scorten für den TSV Rottweil Davir Barovic (17), Luca Rauschenberger (16), Moritz Leichtle (11), Niko Rapljenovic (7), Mirko Strugar (6), Nico Janzen (5), Valentino Siino (3), Tobias Lux, Gero Neher, Immanuel Schirling. Ausblick: Sonntag, 17.30 Uhr: TSV Rottweil Werewolves - TSG Schwäbisch Hall Flyers. Beide Teams sind Punktgleich mit 3:4-Siegen. Die Gäste um den früheren Schwenninger Bundesliga-Profi Michael Heck haben die letzten zwei Partien verloren und gewannen nur eines von fünf Spielen. Sie agieren unbeständig, gewannen aber beim Tabellenführer.

 