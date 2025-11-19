Rottweiler Basketballer: Der Aufsteiger ist gut in der Oberliga angekommen

1 Die Rottweiler Werwölfe sind mit ihrem Saisonstart zufrieden. Foto: TSV Rottweil Nach fast einem Drittel der Oberliga-Saison hat Aufsteiger TSV Rottweil Werewolves in sieben Spielen bereits drei Siege eingefahren.







Für Trainer Gero Neher war die Zwischenbilanz allerdings mit klarer Aussagekraft: Alle drei Siege gab es in den vier Heimspielen, auswärts dagegen bislang drei Niederlagen. Der jüngste Versuch in der Fremde Punkte zu holen gelang nicht – beim Team vamos! TSG Söflingen II gab es eine 65:78-Niederlage, nachdem zuvor der MTV Stuttgart II mit 91:85 besiegt wurde. Die Oberliga ist mit alleine vier Regionalliga-Reserven nicht einfach zu bespielen, zudem tummeln sich einige erfahrene Regionalliga-Absteiger nun in der 6. Liga. TSV Rottweil – MTV Stuttgart II 91:85 (22:16, 25:16, 19:24, 25:29). Dank einer bärenstarken ersten Halbzeit konnten die Werwölfe über eine Sechs-Punkte-Führung nach dem ersten Abschnitt bis zur 20. Minute eine 47:32-Pausenführung herauswerfen. Nach dem Seitenwechsel starteten die Landeshauptstädter allerdings eine Aufholjagd: Im dritten Viertel verkürze der MTV auf 66:56. Diese zehn Punkte verteidigten die Rottweiler im letzten Durchgang zehn Minuten lang mit eigener Offensivstärke. Alleine 54 Punkte auf beiden Seiten sorgten für einen Schlagabtausch. Letztlich sicherten sich die Rottweiler mit einem überzeugenden Auftritt einen verdienten Sieg.