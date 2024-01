Rottweiler Bahnanbindung: „Die Lage auf der Gäubahn ist schmerzhaft“

„Neben den überregionalen Schlagzeilen über eine immer unpünktlichere Deutsche Bahn und den hinausgezögerten Infrastrukturausbau, liegt mein besonderes Augenmerk auf der ausufernden Situation der Schienenanbindung in meinem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen. Auf der Gäubahn-Strecke zwischen Zürich und Stuttgart ist die Lage weiterhin schmerzhaft und bedarf einer schnellen Verbesserung für unserer Bürger“, teilt die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen, Maria-Lena Weiss, in einer Pressemitteilung mit.

Zusammen mit dem verkehrspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion Thomas Bareiß, MdB des Nachbarwahlkreises Zollernalb-Sigmaringen, möchte sie nun proaktiv die Prozesse in die Wege leiten, um endlich eine spürbare Veränderung auf der Gäubahn zu erreichen.

Lesen Sie auch

Forderung nach Stellungnahme

Gemeinsam wenden sie sich in einem Schreiben an die Vorstandsvorsitzende der DB Regio Frau Evelyn Palla und die neue Konzernbevollmächtigte für Baden-Württemberg Dr. Clarissa Freundorfer.

Unsere Empfehlung für Sie Der "Rottweiler mit BISS" Die wichtigsten Themen aus Rottweil und Umgebung kompakt in unserem Newsletter

„Außerdem richten wir uns an den Landesverkehrsminister Baden-Württembergs, Winfried Hermann. Unsere Anliegen machen wir in einem Brief deutlich: Wir fordern eine Stellungnahme zu den Missständen auf der Gäu- und Donautalbahn der letzten Monate, ein Ende des Schienenersatzverkehrs (SEV) und laden beide Parteien zu einem Vor-Ort-Termin und Dialog in den Wahlkreis ein.“

Konkret thematisiert werden sollen die allgemeine Baustellenplanungen auf der Strecke der Gäubahn, welche demnächst wieder für Monate gesperrt wird, ohne dass eine langfristige Lösungsstrategie für den Erhalt der Strecke besteht. Ebenso die gehäuften zeitlichen Verzögerungen und Fehlkalkulationen der Baumaßnahmen. „Wir kritisieren die Vollsperrung der Gäubahnstrecke und der komplette Umstieg auf den Schienenersatzverkehr (SEV), auch in Zeiten in denen dieser nachweislich technisch nicht notwendig war“, so die Abgeordneten.

Auch auf der Strecke Tuttlingen-Sigmaringen der Donautalbahn kam es im Herbst 2023 zu einem kurzfristigen, unbegründeten und technisch nicht notwendigem Einsatz des SEVs, der erhebliche Probleme für die Reisenden bedeutete.

„Eine starke Region braucht eine starke Infrastruktur“

„In diesem Fall erreichen uns zudem zahlreiche Beschwerden von Kommunen und Bürgern, die die mangelnde Kommunikation seitens der DB gegenüber allen Stakeholdern bestätigen. Wir fordern mehr Transparenz, eine bessere Verbindung aller beteiligter Parteien und möchten mit unserem Schreiben einen ersten Schritt in diese Richtung machen.“

Die Abgeordneten erhoffen sich mit dem Schreiben einen offenen Austausch zwischen den Verantwortlichen und selbstverständlich die Schienenanbindung der Region langfristig zu stärken.

„Eine starke Region braucht eine ebenso starke Infrastruktur. Dafür werden Thomas Bareiß und ich uns weiterhin einsetzen“, verdeutlicht Maria-Lena Weiss.