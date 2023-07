1 Das Medikament Wegovy soll stark übergewichtigen Menschen dabei helfen, ihr Körpergewicht zu reduzieren. Foto: dpa/Steffen Trumpf

Abnehmen mithilfe einer Spritze. So sollen berühmte Persönlichkeiten wie Elon Musk und Kim Kardashian ihre Extra Pfunde losgeworden sein. Doch was hat es wirklich damit auf sich? Wir haben einen Rottweiler Arzt zur Wunderspritze befragt.









Die sogenannte „Abnehmspritze“ Wegovy des dänischen Herstellers Novo Nordisk macht gerade Schlagzeilen. Denn – wie der Name bereits nahelegt – hilft die Spritze bei der Gewichtsabnahme. Doch kann man mit der Spritze seine Fettpölsterchen loswerden? Wie das Präparat genau funktioniert und was dabei beachtet werden muss, weiß Dieter Erath von der Internistenpraxis in Rottweil. Als praktizierender Diabetologe kennt er sich mit dem Wirkstoff, welcher sich in der Wunderspritze befindet, bestens aus. Denn ursprünglich kommt dieser bei der Behandlung von Patienten mit Diabetes Typ 2 zum Einsatz.