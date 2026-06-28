Rottweiler an der Spitze Europas: Ardian Krasniqi schnappt sich souverän den EM-Gürtel

Ardian Krasniqi setzte sich in Ludwigsburg gegen den Kroaten Vinko Zadro durch und darf sich nun nach seinem 13. Sieg im 13. Profi-Kampf Europameister nennen.
Auch wenn Ardian Krasniqi vor den Augen der Zuschauer in der Ludwigsburger MHP-Arena erstmals in seiner Profi-Karriere keinen Knockout erzielen konnte – und sogar zum ersten Mal über eine fünfte Runde hinaus musste – schien seine Freude über den verdienten Sieg auf einem höchstmöglichen Level zu sein. Im Moment der Verkündung seiner verteidigten WBO-Intercontinental- und der neu erlangten WBA-Europameisterschaft ließ der 29-jährige Rottweiler einen lautstarken Jubelschrei von sich.