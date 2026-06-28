Rottweiler an der Spitze Europas: Ardian Krasniqi schnappt sich souverän den EM-Gürtel

Auch wenn Ardian Krasniqi vor den Augen der Zuschauer in der Ludwigsburger MHP-Arena erstmals in seiner Profi-Karriere keinen Knockout erzielen konnte – und sogar zum ersten Mal über eine fünfte Runde hinaus musste – schien seine Freude über den verdienten Sieg auf einem höchstmöglichen Level zu sein. Im Moment der Verkündung seiner verteidigten WBO-Intercontinental- und der neu erlangten WBA-Europameisterschaft ließ der 29-jährige Rottweiler einen lautstarken Jubelschrei von sich.

Fingerzeig an die Kritiker Krasniqi hatte kurz zuvor seinen Gegenr über zehn Runden hinweg nach allen Regeln der Kunst dominiert. Alle drei Punktrichter werteten das Duell mit 100:88 deutlich zugunsten des Lokalmatadoren. Dass er erstmals in seiner Karriere auf diese Wertung angewiesen war, störte den Rottweiler kein bisschen – im Gegenteil: „Viele Kritiker haben gesagt: ,Ardian schafft keine volle Distanz!’ Aber heute habe ich es ihnen allen gezeigt!“

In den ersten Runden des Hauptkampfes sahen die 3350 Zuschauer in der nahezu ausverkauften MHP-Arena einen geduldigen und vorsichtigen Ansatz beider Kontrahenten. Während bei Vinko Zadro der Respekt vor seinem favorisierten Gegner jedoch schlichtweg zu groß zu sein schien, strahlte Krasniqi eher vollkommene Kontrolle aus. „Ich habe den ganzen Kampf über einen kühlen Kopf bewahrt und habe die Anweisungen meiner Trainer genau befolgt“, analysierte der 29-Jährige seinen Auftritt nach dem Ende des Kampfs.

Schlussspurt in der zehnten Runde

Dass er auch in den späteren Runden kaum Risiko einging, gehörte ebenfalls zum Plan des Rottweilers: „Es war ein enorm wichtiger Kampf gegen einen gefährlichen Gegner. Ich wusste nicht, wie er in den letzten drei oder vier Runden drauf sein würde, also wollte ich kein Risiko eingehen und bin auf Nummer Sicher gegangen.“ Erst in der zehnten und letzten Runde, als sein kroatischer Gegner durch ein stark geschwollenes linkes Auge immer mehr beeinträchtigt war und kaum noch Gegenwehr leistete, schaltete Krasniqi noch einmal den Turbo und schien den Knockout doch noch erzwingen zu wollen. Zweimal zwang er Zadro zu Boden, doch zweimal überstand dieser das Anzählen des Schiedsrichters, wodurch der Kampf am Ende über die volle Distanz ging. Dass Krasniqi den Ring als hochverdienter Sieger – und damit Europameister – verlassen würde, schien jedoch allen Beteiligten bereits früh im Verlaufe des ungleichen Duells bewusst gewesen zu sein. Der Lokalmatador ließ über zehn Runden hinweg gegen den teilweise schlichtweg überforderten Kroaten überhaupt nichts anbrennen und sorgte so für einen echten Klassenunterschied.

WM-Gürtel 2027?

Es war also eine reife, eine besonnene Leistung des frisch gebackenen Europameisters – eine Philosophie, für die dieser bis dato nicht unbedingt bekannt war. Nach getaner Arbeit bedankte sich Ardian Krasniqi zunächst bei den Zuschauern in der MHP-Arena und schickte anschließend eine Kampfansage an die internationale Konkurrenz: „Ich bin eins der besten Halbschwergewichte der Welt – und jetzt ist die Weltmeisterschaft dran!“ Auf Nachfrage des Moderators im Ring ergänzte der 29-Jährige: „Das klärt natürlich mein Management. Aber ich glaube, 2027 ist es endlich soweit und ich kann meinen Traum erfüllen und um die Weltmeisterschaft boxen!“