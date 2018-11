Rottweil Zwischen Verführung und Versuchung

Rottweil. Im Zweifelsfall ist das Quadratische, das Glitzernde, das "Perfekte" das Objekt der Begierde. Damit aus dem Zweifels- ein Normalfall wird, lässt sich die Werbewelt einiges einfallen. Über die neuen Medien ist es einfach, das Objekt zu platzieren. Im Einsatz dafür sind drei Sirenen, in Sachen verführung seit der Antike spezialisiert. Sie können allerdings zunächst nicht durchdringen, weil Odysseus die nächsten Opfer warnt: Heidi und Klara, auf dem Weg in die Bündner Bergwelt – man erinnert sich: Dort hat Klara wieder aus gehen gelernt – sind durchaus vorsichtig. Sie geben vorerst weder Identitäten noch Reiseziel preis, sind durchaus vorsichtig, so wie man es Kindern eben beibringt, allerdings bröckelt die Verteidigungsstellung. Die Verführung ist zu groß.

In dem Märchen "Heidi trifft Odysseus im Zug von Frankfurt nach Scesaplana" erzählt Peter Staatsmann von Konsumismus und beschleunigter Welt, von der Verfügbarkeit, die das Digitale mit Blick auf Objekte bietet, in der Umkehtung aber auch die Träger des Wunsches verfügbar für die Einflüsterer macht. Das funktioniert auf der Bühne übrigens nicht nur für ältere Kinder und Jugendliche, das Material bietet vielmehr Zugang auch für kleinere Kinder und macht vor Erwachsenen nicht Halt. Denn diese dürfen sich gerne an die Nasenspitze fassen, wenn es ums Schwachwerden geht und sie nicht merken, dass sie damit vom Träger eines Bedürfnisses zum Nutzer eines nicht mehr aus diesem Bedürfnis generierten, sondern vom Angebot definierten Bedarf werden.

Das Märchen nimmt das Bild der Melodie, die für persönliche Entwicklung, im besten Fall auch Träumen und Gestalten steht, und setzt ihm das Diktat des Rhythmus entgegen. Das ist ein Paar, mit dem sich plakativ – und auch hier für ganz unterschiedliche Altersgruppen – arbeiten lässt. Verortet ist alles in der Region: Der Zug strandet auf der Schwarzwaldbahn. Damit bekomtm auch der "Holländermichel", nur eine der vier Rollen, zwischen denen Andreas Ricci virtuos umschält, seinen großen Auftritt. Bagdasar Khachikyan und Daniela Michel sind die Verführerinnen, Mariam Jincharadze und Marlies Bestehorn als Heidi und Klara Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Präsent allesamt, atmosphärisch genug für Kinder und deutlich genug für die erwachsenen begleiter, die gerne auch über die Musiktitel, die im Musical zitiert werden, schmunzeln können.