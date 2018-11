Rottweil Zwischen Schmerz und tiefer Liebe

Rottweil. Musikalischer Aufbruch und sensible Darstellung einer unglücklichen Liebe in der Liedkomposition von Barbara Strozzi setzten den musikalischen Maßstab: Mit klarer Stimmlage und breitem Stimmenumfang rang Mezzosopranistin Laila Salome Fischer mit ihrer Trauer, hervorragend begleitet von Vanessa Heinisch, Theorbe; David Budai, Viola da Gamba, und Max Volbers, Cembalo. Magnus Mehl setzte das Saxofon abwechselnd die Trauer verstärkend oder sie kontrastierend ein. Der unmittelbar einbrechende Klang des frei spielenden Jazzers Mehl mochte ungewohnt wirken, verstärkte aber die Liedaussage der frühbarocken Komposition. Gegensätzlichkeit und Zusammenklang gingen einen spannenden Dialog ein.

Auch eine glückliche Liebe wurde beschworen im Spätwerk von Claudio Monteverdi: "Il Ritorno d’Ulisse in patria"; exaltiert mit großer Dominanz gestaltete Magnus Mehl am Saxofon seinen Part. Dass Max Volbers nicht nur ein glänzender Cembalist ist, bewies er an der Barockblockflöte in einem konzertanten Werk mit Theorbe und Gambe von Giovanni Battista Fontana. In die frühe Barockzeit eintauchend musizierten Sopranistin und Flötist mit Basso continuo zart und getragen, Laila Salome Fischer bestach nicht nur in damals vorgegebenen stilisierten Koloraturen, sondern auch durch Einfühlungsvermögen in die Aussagekraft der Liedtexte.

In den Mittelteil des Programms schoben die Musiker einen gregorianischen Choral aus dem 9. Jahrhundert ein. Die Sopranstimme trat kontrastierend zu den Instrumenten Barockaltflöte, Saxofon, Gambe und Laute, der lineare Kanonartige Aufbau entwickelte sich verblüffend zum Klangvolumen einer eher zeitgenössischen Komposition des 20. Jahrhunderts, ehe sich die Musik mit einem Satz aus Monterverdis Oper "L’incoronazione di Poppeja" wieder zu überschäumend dramatischer Vielstimmigkeit öffnete.