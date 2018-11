Rottweil Zwischen Gesang und Saxofon sprühen die Funken

Fischer wurde bereits mit elf Jahren als Gesangsstudentin am Julius-Stern-Institut der Universität der Künste in Berlin aufgenommen. Die Mezzosopranistin gewann erste Preise beim Deutschen Musikwettbewerb und beim Wettbewerb der Yamaha Music Foundation of Europe. Der gebürtige Rottweiler Magnus Mehl, der in Amsterdam, Köln, Nürnberg, Stuttgart und New York Jazzsaxofon studiert hat, ist erster Preisträger zahlreicher renommierter Wettbewerbe und gastiert regelmäßig bei internationalen Festivals.