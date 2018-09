Rottweil Zwei weitere Tempo-30-Zonen kommen

Das Schild auf Höhe des Kindergartens Himmelreich in der Marxstraße ist nicht zu übersehen: Von Montag bis Freitag müssen Autofahrer zwischen 7 und 17 Uhr vom Gas runter. Dort ist nicht nur wegen des Kindergartens viel Betrieb, auch der Zebrastreifen wird von Schülern auf dem Weg vom Schulzentrum in die Stadt rege genutzt.

Noch gibt es allerdings etwas Verwirrung: "Gilt das Tempolimit nur für eine Fahrtrichtung?", diese Frage wurde im Internet diskutiert. In der Tat steht nur stadteinwärts ein Schild – bisher. Auf Nachfrage ist bei der Stadt zu erfahren, dass die neue Regelung auch von der anderen Seite ausgewiesen wird. Dort behindere allerdings noch die Großbaustelle an der künftigen Arbeitsagentur den Schilderaufbau. Die Baustelle sei im Übrigen ein Grund mehr, auch ohne Schild in einem "der Sitation angemessenen Tempo" zu fahren, wie es die Straßenverkehrsordnung grundsätzlich fordert, erinnert Stadtpressesprecher Tobias Hermann.

Eine weiteres zeitlich beschränktes Tempo-30-Limit werde demnächst beim Schulzentrum an der Heerstraße umgesetzt, dies allerdings auf einem etwas größeren Abschnitt von der Via L’Aquila bis zum Charlottenwäldle. Und auch am Rottweiler Bahnhof gilt seit einiger Zeit Tempo 30 (wir berichteten).