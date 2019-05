Rottweil Zwei Verletzte bei Unfall auf B 27

Rottweil/Lauffen - Auf der B 27 ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Tuttlingen kam ein 44-Jähriger zwischen Rottweil und Lauffen auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Der 59-Jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Beide Männer wurden in das Schwarzwald-Baar-Klinikum transportiert.