Rottweil Zwei neue Escape Rooms entstehen

Weil die Resonanz immer noch überwältigend ist, werden aktuell zwei neue Escape Rooms mit unterschiedlichen Themen in der Predigerstraße 8 gebaut. "Es läuft so super, dass wir weitermachen MÜSSEN", sagt Etienne Bantle. Außerdem mache es nach wie vor unglaublich viel Spaß.

Um dem Andrang Herr zu werden, haben sie Ende 2019 zwei Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis eingestellt. Wenn die neuen Räume fertig sind, soll das Team um weitere vier Personen wachsen.

Den Umbau nehmen die fünf Freunde erneut selbst in die Hand. "Das ist unser Ding. Genau das macht den besonderen Spaß auch aus: zu sehen, wie andere Menschen im Escape Room, den wir gebaut haben, Spaß haben."

Doch zunächst musste die passende Immobilie gefunden werden. In der Königstraße und im Neckartal wurden die Escape-Room-Profis nicht fündig. "Wir haben viele Räume angeschaut. Uns war wichtig, dass es viel Platz gibt und dass wir hinsichtlich der Aufteilung nicht zu viel verändern müssen", erklärt Bantle.

Seit Juni wird nun in der Predigerstraße gesägt, gehämmert, gebohrt und geklebt. Wo früher vier Büros waren, entstehen ein großer Aufenthaltsbereich - "für den hatten wir im Kapellenösch leider keinen Platz" - und zwei Escape Rooms. Einer davon ist auf Gruppen mit bis zu zehn Teilnehmern ausgelegt. "So große Escape Rooms gibt es selten. Unser erster ist auch nur für vier bis sechs Personen ausgelegt. Wir bekommen aber häufig Anfragen von Firmen, die größere Gruppen anmelden wollen."

Themen bleiben geheim

Der zweite Raum ist auf vier Personen ausgelegt. "Hier planen wir etwas ganz Besonderes. Ich verrate nur so viel: Das ursprüngliche Prinzip des Escape Rooms wird aufgelöst", sagt Etienne Bantle geheimnisvoll.

Die Räume in der Predigerstraße sollen die Hauptfiliale der fünf Freunde werden. Der Escape Room auf der Saline bleibt aber wie gehabt in Betrieb. Bis alles fertig ist, dauert es aber noch. Die gröbsten Arbeiten sind schon gemacht. Auch ein paar Einrichtungsgegenstände stehen schon in den Räumen.

Bantle und seine Kollegen wollen zudem die Außenfassade noch etwas aufhübschen und ein beleuchtetes Logo anbringen. Ein entsprechender Bauantrag läuft derzeit.

Für die Finanzierung der Umbauarbeiten haben die Escape-Room-Profis erneut einen Kredit aufgenommen. "Den für den ersten Raum haben wir schnell abbezahlen können. Wir hoffen und sind guter Dinge, dass es mit diesem jetzt auch so sein wird", sagt Bantle.

Auch die Corona-Krise hat dem Erfolg keinen Abbruch getan. Der Escape Room im Kapellenösch hat weiterhin geöffnet, ein Mund-Nasen-Schutz muss nur im Eingangsbereich und in den Toiletten getragen werden. Zudem wird der Raum regelmäßig desinfiziert. Öffnungszeiten und Preise bleiben wie gehabt.

In was für einer Umgebung gegen die Zeit gespielt wird und welche spannenden Rätsel es in den beiden neuen Räumen, die im Laufe des Oktobers eröffnet werden, zu lösen gibt, bleibt geheim. Nur so viel: Es wird ein bisschen unheimlich und vollkommen anders als das, was man kennt.

Weitere Informationen: www.escaperoom-rottweil.de