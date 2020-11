Rottweil. Die Stadtverwaltung Rottweil teilt mit, dass an der Rottweiler Realschule zwei Brüder in der Klassenstufe 5 und 8 positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Insgesamt sieben Mitschüler seien vorsorglich in Quarantäne geschickt worden. Auch am Droste-Hülshoff-Gymnasium wurde ein positiver Fall in der KS1 bekannt. Da zahlreiche Lehrkräfte unter Quarantäne seien, wirke sich dies auf den Stundenplan aus, wurde den Eltern mitgeteilt. Die Stadtverwaltung bittet grundsätzlich darum, dass Eltern bei einem positiven Corona-Befund oder einem Corona-Verdachtsfall in der Familie die Schulen umgehend informieren, um das weitere Vorgehen mit der Schulleitung abzustimmen.