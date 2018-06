Rottweil Zwei Automaten ist es zu nass

"Ab und zu kommt es bei den Parkscheinautomaten zu Störungen der Elektronik, teilweise aufgrund der Feuchtigkeit bei extremen Regenfällen", sagt Hermann. Vor allem in den vergangenen Tagen sei das nach starken Gewittern eher mal der Fall gewesen. Und in der Tat – schüttete es am Donnerstagabend wie aus Eimern, fiel prompt der Parkscheinautomat aus.

"Die zuständige Firma ist von uns aber bereits informiert und kümmert sich darum", verweist Hermann auf den Hersteller. Alle anderen Automaten in der Innenstadt seien aber – Stand Freitagnachmittag – ganz normal in Betrieb.