Rottweil Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt

Ein 56-jähriger Audi-Fahrer war auf der Hochmaurenstraße in Richtung Tuttlinger Straße unterwegs. An der Einmündung, an der eine Ampel die Vorfahrt regelt, wollte der 56-Jährige nach links in Richtung Saline abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 38-Jährige mit ihrem VW Tiguan die Tuttlinger Straße in Richtung Stadtmitte. Während dem Abbiegevorgang prallte der Audi in die Beifahrerseite des Tiguans. Hiernach drehte sich der Tiguan um 180 Grad und kam dann zum Stehen.

Durch den Zusammenstoß wurden der Audi-Fahrer und die VW-Fahrerin verletzt. Die beiden wurden mit einem Rettungswagen in die Heliosklinik nach Rottweil gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da der genaue Unfallhergang noch nicht geklärt werden konnte und beide Fahrzeug-Führer angaben, dass ihre Ampel "grün" zeigte, sucht die Polizei Rottweil Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon 0741/47 70 melden.