Rottweil Zum Rüstzeug gehört auch Vertrauen

Rottweil. Unter der Leitung von David Besenfelder und Thomas Hermann, professionelle und passionierte hochalpine Bergsteiger sowie Lehrer an der EHG, wurden die Schüler langsam an das Klettern an der Wand herangeführt.

Zunächst wurde durch verschiedene Übungen am Boden verdeutlicht, dass es im Klettersport lebensnotwendig ist, Verantwortung für den Kletterer zu übernehmen und Vertrauen in Material, Technik und besonders in den Kletterpartner, der am Boden die Sicherung übernimmt, zu entwickeln.

Die Schüler bekamen aber auch vermittelt, dass sich eine Seilschaft auch auf die Kameradschaft im Klassenzimmer übertragen lässt: Das Ziel "Prüfung" kann nur schwer im Alleingang erreicht werden, ein untereinander vertrautes und verantwortungsvolles Team kommt einfacher zum Ziel.