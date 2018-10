Rottweil Zum Erntedank in den Hegau

Rottweil. Bei goldenem Oktoberwetter starteten 38 Senioren des Schwäbischen Albvereins Rottweil zu einem Ausflug nach Hilzingen im Hegau. Dort wird Erntedank traditionell an Kirchweih am dritten Sonntag im Oktober gefeiert, in Erinnerung an den Beginn des Bauernkriegs im Hegau 1524. Die Barockkirche St. Peter und Paul wird zu diesem Fest mit einem kunstvollen Erntedankschmuck aus Samen, Blüten und Feldfrüchten versehen.