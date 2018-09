Rottweil Zum Auftakt gleich eine kurze Lesung

Rottweil. An dem Ort, an dem er die nächsten drei Monate leben und arbeiten wird, nämlich in den Räumen des Bischöflichen Konvikts, wird Thomas Perle von Konviktsdirektor Ulrich Fiedler und Oberbürgermeister Ralf Broß begrüßt. Auch von den Haussprechern des Konvikts wird der neue Stadtschreiber willkommen geheißen. Schließlich reist seine Vorgängerin Julia Willmann, Stadtschreiberin 2017, extra aus Berlin an, um Perle das Amt persönlich zu übergeben. Dann stellt er sich den Rottweilern mit einer kurzen Lesung selbst vor. Im Anschluss lädt das Konvikt zu Umtrunk und Imbiss ein, wobei in lockerer Atmosphäre die Möglichkeit besteht, mit dem neuen Stadtschreiber persönlich ins Gespräch zu kommen.

Hinein ins literarische Geschehen der Stadt

Thomas Perle wird von Mitte September bis Mitte Dezember in Rottweil leben und arbeiten. Während dieser Zeit wird er im Bischöflichen Konvikt wohnen und sich, neben der Beschäftigung mit seinen eigenen Projekten, in das literarische Geschehen Rottweils einbringen.