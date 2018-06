Rottweil Zum 60. tauchen gelbe U-Boote ab

Rottweil. Chor und Orchester des AMG boten unter der Leitung von Peter Auginski ein abwechslungsreiches Programm an Schlagern und Filmmusik, die zu Klassikern geworden sind. Zunächst richtete sich der Blick aufs Meer. Auf ein Arrangement zur Filmmusik von "1492: Conquest of Paradise" des griechischen Elektronikpioniers Vangelis folgten Lieder über freiwillige und unfreiwillige Unterwasser-Erfahrungen wie "Yellow Submarine" und "My Heart will Go On", letzteres ikonisch untrennbar verknüpft mit Kate Winslet und Leonardo di Caprio auf dem Freideck kurz vor dem Untergang. Besonders der Lennon/McCartney-Klassiker in seinem witzigen Arrangement wusste dabei zu gefallen.

Der zweite Programmpunkt war den jungen Männern des Chors vorbehalten, die mit Klavierbegleitung "Chocolate Chip Cookies" in den Ofen schoben und dabei, zeitweise falsettierend, deren aphrodisische Wirkung priesen. Es folgten zwei Crime-Stories: Reinhard Meys böse Musette über den vermeintlich mordenden Gärtner mit scheinbar harmlos daherkommenden Orchesterritornellen und Adeles Bond-Song "Skyfall".

Einen Höhepunkt des Abends bildete "Wind of Change", Klaus Meines Hymne auf die Illusionen des Jahres 1990. Solomon Lindas "The Lion Sleeps Tonight" führte anschließend in die Dschungelträume Hollywoods in den späten Dreißigern.