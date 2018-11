Rottweil Zum 1. Januar ein Chefarztwechsel

Martin Lang ist derzeit noch als Leitender Oberarzt in der Klinik für Anästhesie und Schmerztherapie des Krankenhauses Stockach tätig. Der 53-Jährige stammt aus Tuttlingen, wo er nach dem Studium in Ulm 1992 als Arzt im Praktikum seinen beruflichen Werdegang startete. Auch das Rottweiler Krankenhaus ist dem Mediziner nicht unbekannt: Hier war er, ebenfalls in den 1990ern, als Assistenzarzt in der Allgemein- und Unfallchirurgie tätig. Die Facharztausbildung für Anästhesie absolvierte Lang von 1999 bis 2004 an der Universitätsklinik in Marburg, von wo aus er dann ins Schwarzwald-Baar- Klinikum wechselte. 2018 wurde er leitender Oberarzt am Krankenhaus Stockach.

Christof Martin Lang ist Facharzt für Anästhesiologie mit den Zusatzqualifikationen Intensiv - und Notfallmedizin sowie spezielle Schmerztherapie und Facharzt für Allgemeinmedizin mit den Zusatzqualifikationen Sportmedizin und Chirotherapie. Darüber hinaus verfügt er über Qualifikationen als Leitender Notarzt LNA sowie über das europäische Diplom für Hochgebirgsmedizin. Er gehört seit 2012 auch zum Notarztteam auf den Rettungshubschraubern der Air Zermatt im Wallis.