Kreis Rottweil Zugverbindungen von Gäubahn unzuverlässig

Der Abgeordnete will darin vom Verkehrsministerium wissen, wie sich die Pünktlichkeit und die Zahl ausfallender Fahrten auf der für den Kreis Rottweil wichtigen Anbindung entwickelt hat. Die nun vorliegende Antwort sei so schlimm, wie erwartet. Karrais sagt: "Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Die Zuverlässigkeit der Gäubahn ist eine Zumutung für alle Pendler und Gelegenheitsreisende. Die IC2-Züge der Deutschen Bahn hatten bisher in 2019 an 15 Prozent der Bahnhalte Verspätungen von mindestens sechs Minuten. Die IC1-Züge der Schweizer Bahn sind mit nur acht Prozent Unpünktlichkeit deutlich besser unterwegs." Bemerkenswert sei vor allem die Zahl der Zugausfälle, die im Juni und Juli dieses Jahres bei zwei bis vier Prozent lag. Das entspricht laut Karrais im Schnitt bis zu zwei Zugausfällen am Tag. "Ein Unding für diejenigen, die den Zug nutzen wollen, um beruflich zu reisen oder zur Arbeitsstätte zu fahren."

Er selbst habe im Juli vier Zugausfälle jeweils zu Stoßzeiten zwischen 7 und 9 Uhr erlebt und darum Termine verschieben oder ganz absagen müssen, teilt er mit. "Wer auf Ankommen zu einer bestimmten Zeit angewiesen ist, kann sich leider nicht auf die Bahn verlassen", äußert Karrais. Er sagt, er wolle jetzt, wie viele andere auch, vermehrt auf das Auto setzen.