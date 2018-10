Rottweil Zugreise auf der Gäubahn verlängert sich

Kreis Rottweil (az). Reisende der Gäubahn nach und von Stuttgart müssen sich ab Montag für einige Tage auf verlängerte Reisezeiten einstellen. Grund sind Bauarbeiten am Gleis. Die Züge fallen vom 22. bis 26. Oktober sowie vom 31. Oktober bis 1. November zwischen Herrenberg und Horb aus und werden durch Busse ersetzt, so die Auskunft der Bahn. Vom 27. bis 30. Oktober fallen die Züge zwischen Böblingen und Horb aus und werden ebenfalls durch Busse ersetzt. Die Züge fahren zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und den Haltestellen Böblingen/Herrenberg sowie zwischen Horb und Singen (Hohentwiel) jeweils in einem angepassten Fahrplan. Auch die Züge der Verbindung Stuttgart – Herrenberg – Freudenstadt fallen zwischen Herrenberg und Freudenstadt aus und werden durch Busse ersetzt. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich. Gesperrt ist die Verbindung vom 29. Oktober bis 9. November auch zwischen Singen und Engen. Es werden Weichen ausgetauscht.