Rottweil Zugführer hört Schlag und findet Blut

Rottweil - Schreck in den Morgenstunden: Ein Zugführer hatte auf der Strecke Singen – Stuttgart kurz vor Rottweil einen Schlag wahrgenommen und dann bei der Kontrolle im Bahnhof Rottweil Blutspuren an der Lokomotive entdeckt. Die Meldung an die Rettungskräfte kurz vor 7 Uhr lautete dann "Person unter Zug".