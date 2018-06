Rottweil Zu groß ist und bleibt zu groß

Warum immer wieder Lastwagenfahrer oder auch mächtiges landwirtschaftliches Gerät die Unterführung passieren möchten, obwohl augenscheinlich zu hoch, wundert so manchen Autofahrer, der dann an der Ampel abwartend sich die Augen reibt. Manchmal dauert das Zurücksetzen des Lastwagens nebst Wendemanöver mehrere Rotphasen. Besonders ärgerlich wird es, wenn einer dann tatsächlich hängenbleibt und die Decke der Unterführung beschädigt. Die Drahtgeflechte am Beton können ein Lied davon singen.

Bei der Stadt ist das Problem seit vielen Jahren bekannt. "Es kommt immer wieder zu Schäden am Bahndurchlass", teilt Bernd Pfaff, als Fachbereichsleiter Leiter der städtischen Straßenverkehrsbehörde, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Und das, obwohl eine Vielzahl von Hinweis- und Warnschildern oben, unten, links und rechts eben dies verhindern sollen. Pfaff: "Zusätzlich wurde beidseitig – vor einigen Jahren bereits – vor dem Durchlass jeweils eine Art ›Schilderbrücke‹ aufgebaut, die über eine abgehängte Warnbake die tatsächliche Durchlasshöhe simuliert. Mehr kann man eigentlich nicht tun."

Die Lastwagenfahrer müssten selbst darauf achten, wie hoch ihr Fahrzeug tatsächlich ist, meint Pfaff. Dass dies allerdings nicht immer der Fall ist, weiß man auch bei der Deutschen Bahn. "Wir haben an dieser Stelle in den letzen Jahren mehrfach saniert. Letzmals 2017", sagt ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Das Problem sei bekannt, weshalb die deutsche Netzagentur den Bahndurchlass regelmäßig begutachten und inspizieren lassen. Eine größere Maßnahme sei aber derzeit nicht geplant.