Rottweil Zu Ehren des Patrons der Jäger

Kreis Rottweil (czh). Zu Ehren ihres Patrons versammelten sich Jäger und Forstleute zur Hubertusmesse in der katholischen Kirche in Schenkenzell. Nach dem feierlichen Einzug in die voll besetzte Kirche eröffneten die Kaibach-Bläser im Altarraum die Messe mit dem Kyrie und einem ebenso feierlichen "Gloria“. Bei der Jagd habe Hubertus einen Hirsch gestellt, berichtete Pfarrer Adam Borek. Als der Jäger gerade seinen Bogen spannte, habe zwischen dem Geweih des Hirsches ein Kreuz aufgeleuchtet. Diese Erscheinung veranlasste den Jäger, sein Leben zu ändern. Er wurde zum Priester und später zum Bischof von Lüttich. Hubertus lebte von 665 bis 727 und wurde 743 heilig gesprochen. Er gelte als Patron der Jäger und Forstleute, erklärte der Pfarrer von Schiltach und Schenkenzell. Seine evangelische Kollegin Marlene Schwöbel-Hug sieht die Jäger in der Verantwortung für die Schöpfung am Arbeitsplatz Wald, dessen Schönheit auch als Ort der Erholung zu erhalten sei. Sie freue sich, dass sie erstmals eine Hubertusmesse in ökumenischer Gemeinschaft feiern könne. Mit einige weiteren Liedern umrahmten die Kaibach-Bläser die Hubertusmesse.