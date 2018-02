Rottweil Zollamt warnt vor Kreditkartenbetrügern

Kreis RottweilBeim Zollamt Deißlingen sind in den vergangenen Wochen mehrere Zollbeteiligte erschienen, um Postsendungen aus Fernost abzuholen. Die Personen gaben im Rahmen der Erledigung der zollrechtlichen Formalitäten an, auf einer deutschen Homepage Markenschuhe namhafter Sportschuhhersteller bestellt zu haben, heißt es in der Mitteilung des Hauptzollamts Singen. Die vor Ort vollzogenen Kontrollen dieser Postsendungen ergaben, dass sämtliche dieser Paketsendungen aus China stammten. Diese enthielten jedoch keine Markenschuhe, sondern lediglich billige No-Name-Produkte, heißt es weiter. Alle Empfänger gaben dem Zoll gegenüber übereinstimmend an, dass mit den Kreditkartendaten mehrfach Abbuchungen in jeweils unterschiedlicher Höhe vorgenommen worden sind, die nichts mit der zuvor getätigten Online-Bestellung zu tun gehabt hätten. Dies lässt laut Hauptzollamt darauf schließen, dass die Verkäufer ihre Internetseiten lediglich zur Erlangung von Kreditkartendaten betreiben. Mit diesen Daten werden dann in betrügerischer Absicht weitere Beträge von den Kreditkartenkonten abgebucht. Um an die Kreditkartendaten zu gelangen, gehen die Betrüger sehr professionell vor: Die Internetseiten, auf denen die Artikel bestellt werden können, sind deutschen Bestellportalen oder den Seiten der Originalhersteller oftmals täuschend ähnlich nachempfunden. Auch wird den potenziellen Käufern durch die Seitenaufmachung suggeriert, sich auf einer deutschen oder EU-Webseite zu befinden. Doch es gibt durchaus Indizien, die dem Kaufinteressenten helfen können, solche betrügerischen Seiten zu erkennen. Beispielsweise werden Markenartikel oftmals für die Hälfte des handelsüblichen Preises angeboten, mindestens jedoch rund 40 bis 50 Euro preiswerter. Als weiteren Indiz nennt das Hauptzollamt, dass als Händlerkontakt sehr häufig lediglich eine E-Mail-Adresse (oftmals ein "hotmail" oder "gmail"-Account) angegeben wird, jedoch keine – wie bei Online-Shops üblich – vollständige Postadresse und/oder eine Telefon- bzw. Faxnummer. Außerdem sind auf den Onlineseiten häufig zahlreiche Schreibfehler zu finden, insbesondere in den AGBs, den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Auch fehle oftmals ein Impressum. Als weiteren Indiz nennt das Hauptzollamt, dass die zunächst auf der Internetseite suggerierte Möglichkeit der PayPal-Zahlung beim anschließenden Bestellvorgang verweigert wird. Stattdessen kann dann nur per Kreditkarte bezahlt werden.Auch werde den Käufern zugesagt, dass es im Rahmen des Versandes keinerlei Probleme mit der Zollabwicklung geben wird. Wer grundsätzlich entsprechende Vorsicht bei Online-Bestellungen walten lässt und die Internetseiten aufmerksam auf solche Indizien hin überprüft, so heißt es in der Mitteilung, wird das Risiko, einer derartigen Betrugsmasche zum Opfer zu fallen, sehr stark minimieren können.