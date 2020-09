Rottweil/Zimmern Was geht auf verlassenem Hof vor sich?

Alarmiert wird über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst im Alten Krankenhaus. 16 Hundeführer und ihre vierbeinigen Helfer stehen bei der Rottweiler Staffel bereit. Aber damit im Ernstfall alles passt, muss regelmäßig trainiert werden: zweimal die Woche.

Kaum geeignete Objekte zum Üben

1988 hatte die Staffel von der Stadt Rottweil für ihr Training ein Gelände auf dem "Berner Feld" bekommen. Hier wurde dann der Trümmerübungsplatz eingerichtet, den es bis heute dort gibt. Aber auch die Flächensuche, oder die Suche in Gebäuden müssen die Hunde mit ihren Hundeführern trainieren. Geeignete Objekte zu finden sei schwierig, betont Heiko Schütt, Vorsitzender des Vereins. Umso mehr hätten sich die Mitglieder nun gefreut, als die Gemeinde Zimmern den ausgedienten Hof im Inkom zur Verfügung stellte. "Das ist super. Solche Objekte sollten wir viel mehr haben", betont Schütt.

Denn das ausgiebige Training in verschiedenen Objekten sei für die Tiere ganz wichtig. "Manche Hunde mögen beispielsweise nicht auf glatten Böden laufen oder Treppen hochgehen, bei denen man zwischen den Stufen hindurchschauen kann", erklärt Heiko Schütt. Auch in komplett dunkle Räume zu gehen, sei für manche Tiere eine Überwindung. "Deswegen üben wir. Für die Hunde ist das ein Spiel. Zum Abschluss gibt es eine Belohnung", erklärt Annette Rieger.

Und dass die Hunde ihre Freude an dem "Spiel" haben, ist schnell klar. Sie können es gar nicht erwarten, bis sie an diesem Morgen endlich an der Reihe sind. Ungeduldig warten sie auf ihren Einsatz. Immer nur ein Team samt Ausbilderin hält sich im Objekt auf.

Im Welpenalter geht’s los

Hundeführer und Hund müssen ein gutes Team sein, sich gegenseitig verstehen. "Man muss erst mal seinen Hund lesen können", betont Rieger. Will heißen, dass man verstehen muss, was das Tier einem sagen möchte. Rieger schaut sich die Interaktion an, gibt Tipps, erklärt und berät. Denn im Ernstfall muss alles perfekt sein. Aber nicht nur der Hundetrainer entscheidet, ob alles passt, sondern die Hundeführer müssen mit ihren Tieren einmal im Jahr eine Prüfung absolvieren.

Aber welcher Hund eignet sich eigentlich als Rettungshund? "Vom Grundsatz her alle Hunde", informiert Rieger. Wichtig sei jedoch, dass sie offen gegenüber Fremden sind und sich gut motivieren lassen. Mit dem Training werde bereits im Welpenalter begonnen. Und wie weiß der Hund nun, dass es in den Einsatz geht und nicht nur geübt wird? "Sobald ich meine Einsatzkleidung anziehe und der Hund sein Suchhalsband oder die Kenndecke angezogen bekommt, weiß er das", erläutert Heiko Schütt.

40.000 Quadratmeter Fläche in einer halben Stunde abzuschnüffeln, das schafft ein Rettungshund locker. Einen Gegenstand der vermissten Person braucht das Tier dabei allerdings nicht. "Die Hunde sind darauf trainiert, Menschen zu finden", so Schütt. Im Einsatz besteht das Team aus Hundeführer, Hund und Helfer – alle müssen sich blind verstehen. "Deswegen sind die persönlichen Kontakte und das gemeinsame Training auch so wichtig", sagt Schütt.

Bis zu 20 Einsätze im Jahr

Die Arbeit ist ehrenamtlich. Der Verein lebt von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Auch die Ausstattung muss der Verein selbst beschaffen. "Deswegen freuen wir uns immer über Unterstützung", so der Vorsitzende. Auch über Objekte wie leerstehende Häuser, Firmengebäude oder auch Waldgebiete zu Übungszwecken freut sich der Verein. Immer willkommen seien auch Mitglieder als aktive Hundeführer oder Helfer ohne Hund.

Bis vor wenigen Jahren verzeichnete die Staffel noch gut 15 bis 20 Einsätze pro Jahr. In diesem sind es gerade mal sechs – aber das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Ihre Arbeit ist jedenfalls gefragt. So wurde erst im August in Winterlingen eine Person durch die Einsatzkräfte gefunden, im Januar in Lauterbach-Sulzbach.

Zimmerns Bürgermeisterin und Verbandsvorsitzende des Inkom Südwest, Carmen Merz, freut sich, dass die Gemeinde der Rettungshundestaffel im Inkom das neue Übungsobjekt zu Verfügung stellen konnte. "Es ist gut und wichtig, im Ernstfall ausgebildete und fachkundige Helfer wie die BRH Rettungshundestaffel als Zusatz zum Katastrophenschutz vor Ort zu haben. Wir alle können unverschuldet in eine Notlage geraten und auf Hilfe angewiesen sein. Daher war es für uns als Zweckverband eine Selbstverständlichkeit, der BRH Rettungshundestaffel Rottweil-Hegau im Rahmen der Amtshilfe das leerstehende Gebäude zu Übungszwecken zu überlassen. Ich wünsche dem Verein viele erfolgreiche Übungseinsätze im Gebäude", sagt sie.